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Чи буде посилення мобілізації в Україні — відповідь співробітника ТЦК

18 грудня 2023 09:16
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
Чи буде посилення мобілізації в Україні — відповідь співробітника ТЦК
Військові з речами на вокзалі. Фото: Генштаб ЗСУ
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

В Україні продовжили воєнний стан та загальну мобілізацію. Представник територіального центру комплектовання та соціальної підтримки пояснив, чи будуть запроваджувати заходи для посилення мобілізації.

Про це повідомив представник Полтавського обласного ТЦК та СП Роман Істомін.

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За словами Істоміна, в державі не будуть посилювати мобілізацію.

"Посилити заходи мобілізації неможливо, тому що кількість особового складу у нас поки не збільшується. Штати, якими були до початку повномасштабного вторгнення, так і залишилися. Змінюються, може бути, способи, підходи. Посилення мобілізації саме особовим складом ТЦК немає і не передбачається найближчим часом", — вказав Істомін.

Представник ТЦК підкреслив, що наразі в Україні громадяни погано дотримуються правил військового обліку та ухиляються від призову.

"Під час адресного оповіщення по квартирах було виявлено, що багато громадян порушують правила обліку і не повідомляють своєчасно про зміну місця проживання. Саме цей фактор став ключовим у тому, що почали оповіщення на блокпостах, на вулицях, те, що так не подобається громадянам. Якщо це навіть приватна будова, то все одно це громадське місце, згідно з визначенням. Тому туди ТЦК разом з поліцією заходять без жодного дозволу", — додав працівник ТЦК.

В Україні нестача добровольців

Як сказав Істомін, повістка, яку отримує військовозобов'язаний українець — це лише виклик до військкомату для уточнення військово-облікових даних. В Україні зараз існує нестача добровольців. Відповідно співробітникам ТЦК доводиться мобілізовувати невмотивованих чоловіків.

"У такому випадку Україна повинна здатися, якщо не закликати невмотивованих. Але, як показує практика, невмотивований зараз громадянин, коли він проходить навчання, він як мінімум звикає до того, що він військовослужбовець, звикає до відповідальності і набуває певну мотивацію вже там", — зазначив Істомін.

Нагадаємо, в Україні продовжують роздавати повістки військовозобов'язаним. На тлі змін стосовно мобілізації на Київщині в Обухові вирішили запровадити новий метод мобілізації призовників. 

Додамо, начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов розповів, що станом на сьогодні в Силах оборони України є понад мільйон військових. За його словами, без мобілізації жоден рекрутинг не покриє цих потреб.

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