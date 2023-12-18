Будет ли усиление мобилизации в Украине — ответ сотрудника ТЦК

Военные с вещами на вокзале. Фото: Генштаб ВСУ

В Украине продолжили военное положение и общую мобилизацию. Представитель территориального центра комплектования и социальной поддержки объяснил, будут ли приниматься меры по усилению мобилизации.

Об этом сообщил представитель Полтавского областного ТЦК и СП Роман Истомин.

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Усиление мобилизации в Украине

По словам Истомина, в государстве не будут усиливать мобилизацию.

"Ужесточить меры мобилизации невозможно, потому что количество личного состава у нас пока не увеличивается. Штаты, которыми были до начала полномасштабного вторжения, такими и остались. Меняются, может быть, способы, подходы. Усиления мобилизации именно личным составом ТЦК нет и не предусматривается ближайшим временем", — указал Истомин.

Представитель ТЦК подчеркнул, что в настоящее время в Украине граждане плохо соблюдают правила военного учета и уклоняются от призыва.

"Во время адресного оповещения по квартирам было обнаружено, что многие граждане нарушают правила учета и не сообщают своевременно об изменении места жительства. Именно этот фактор стал ключевым в том, что начали оповещения на блокпостах, на улицах, то, что так не нравится гражданам. Если это даже частное здание, то все равно это общественное место, согласно определению. Поэтому туда ТЦК вместе с полицией заходят без всякого разрешения", — добавил работник ТЦК.

В Украине нехватка добровольцев

Как сказал Истомин, повестка, которую получает военнообязанный украинец — это только вызов в военкомат для уточнения военно-учетных данных. В Украине сейчас существует нехватка добровольцев. Соответственно сотрудникам ТЦК приходится мобилизовывать немотивированных мужчин.

"В таком случае Украина должна сдаться, если не призвать немотивированных. Но, как показывает практика, немотивированный сейчас гражданин, когда он проходит обучение, он как минимум привыкает к тому, что он военнослужащий, привыкает к ответственности и приобретает определенную мотивацию уже там", – отметил Истомин.

Напомним, в Украине продолжают раздавать повестки военнообязанным. На фоне изменений в мобилизации Киевской области в Обухове решили ввести новый метод мобилизации призывников.

Добавим, начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов рассказал, что на сегодняшний день в Силах обороны Украины есть более миллиона военных. По его словам, без мобилизации ни один рекрутинг не покроет эти потребности.