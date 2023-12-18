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На Київщині запроваджують нові методи мобілізації — як вручатимуть повістки

18 грудня 2023 04:43
b0594503-46a3-409f-b0d9-d3fc31716900 - Дмитро Струк
Дмитро Струк
Редактор
На Київщині запроваджують нові методи мобілізації — як вручатимуть повістки
Чоловіка зупиняють наблокпості на кордоні. Фото: dpsu.gov.ua
b0594503-46a3-409f-b0d9-d3fc31716900 - Дмитро Струк
Дмитро Струк
Редактор

В Україні продовжують роздавати повістки військовозобов'язаним. На тлі змін стосовно мобілізації на Київщині в Обухові вирішили запровадити новий метод мобілізації призовників. 

Про це повідомив колишній народний депутат Ігор Мосійчук.

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За його словами, в місті планують обладнати спеціальні блок-пости, де представники ТЦК зможуть перевіряти документи та виписувати повістки. Крім того, будуть затримувати порушників військового обліку.

"Відповідні заходи будуть проводити у період з 15 грудня 2023 по 15 січня 2024 року. Інформацію щодо результатів роботи мобільних блок-постів мають повідомляти в Обухівську районну військову адміністрацію кожної п’ятниці протягом вказаного періоду", — мовиться у повідомленні.

В Обухові створять спеціальні блокпости. Фото: скриншот

Нагадаємо, в Україні тривають воєнний стан та загальна мобілізація. Попри це, є ряд тих військовозобов’язаних, які мають відстрочку від військової служби. Це стосується і здобувачів вищої освіти. Однак, чи можуть призвати чоловіка, який отримує другу вищу освіту — пояснює адвокат Артем Моргунов.

Додамо, виконувач обов'язків мера Полтави Катерина Ямщикова підписала нове розпорядження щодо мобілізації військовозобов'язаних. Ним вона встановила графік видачі повісток.

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