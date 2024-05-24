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Чи буде Україна примусово повертати українців з-за кордону — відповідь нардепа

24 травня 2024 18:10
kartasheva.jpg - Антоніна Карташева
Антоніна Карташева
Журналістка
Біженці в Польщі - чи буде Україна повертати українців додому
Народна депутатка Ліза Ясько. Фото: Скриншот
kartasheva.jpg - Антоніна Карташева
Антоніна Карташева
Журналістка

Мільйони українців досі перебувають за кордоном, і переважна більшість живе саме у Польщі. Україна з цією країною розбудовує ділові стосунки, зокрема і в сфері бізнесу. У Києві відбулася зустріч українських та польських підприємців, які обговорювали можливість співпраці. Це і про розбудову українського бізнесу там, але більше про Польську допомогу саме Україні. 

Чи йдеться про те, щоб примусово повертати українців додому з-за кордону, з Польщі зокрема, Новини.LIVE ексклюзивно розповіла народна депутатка України Ліза Ясько. 

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"Це питання дуже часто мені ставлять іноземні політики. Вони кажуть: що нам робити з українцями, що ви хочете, щоб ми робили з українцями, які перебувають в нашій країні. Я відповідаю так: нам треба, щоб ці українці перебували під захистом, продовжували мати зв'язок з Україною і мали можливості для повернення", — сказала Ясько. 

Серед можливостей повернення депутат має на увазі й економічний аспект. За словами Ясько, якщо іноземці не створять багато економічних співпраць з Україною, то багато кому з українців не буде куди повертатись, якщо немає будинку і роботи. 

"Домовленостей з якоюсь країною про те, що треба насильно когось повертати, навіть з юридичного погляду неможливо. Важливо, щоб ми створювали всі можливості для того, щоб українці поверталися. Але не тільки заради повернення, а і заради розбудови, щоб ми тут жили мирно і  щасливо", — додала Ясько. 

Нагадаємо, член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки  Олександр Федієнко поділився, як новий мобілізаційний закон вплине на чоловіків, які підпадають під військовий обов’язок. Він розповів про нюанси повернення військовозобов’язаних з-за кордону, зокрема з Німеччини та Польщі, які висловили готовність сприяти цьому процесу. 

Своєю чергою міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський висловився щодо допомоги у поверненні чоловіків призовного віку в Україну. Він заявив, що для Польщі це може бути "етично неоднозначним".

Польща
Єлизавета Ясько
бізнес
українці в Польщі

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