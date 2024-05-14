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Повернення чоловіків-біженців з-за кордону — нардеп розповів про нюанси

14 травня 2024 08:49
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор
Повернення чоловіків-біженців з-за кордону — нардеп розповів про нюанси
Українські біженці. Фото: korrespondent.net
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор

Член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки та оборони та розвідки  Олександр Федієнко поділився деталями роботи над новим мобілізаційним законом України, який набере чинності 18 травня. Він також сказав, як це вплине на чоловіків, які підпадають під військовий обов’язок.

Про це він розповів у інтерв’ю "Телеграфу" у понеділок, 13 травня.

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Повернення чоловіків з-за кордону

Федієнко розповів про нюанси повернення військовозобов’язаних з-за кордону, зокрема з Німеччини та Польщі, які висловили готовність сприяти цьому процесу. Він підкреслив, що для реалізації цього потрібні двосторонні угоди, а конкретні механізми поки що не обговорювались.

Федієнко висловив думку, що навіть якщо буде встановлено механізм обміну інформацією між країнами, це може призвести лише до того, що військовозобов’язані просто переїдуть до іншої країни, тому він не бачить сенсу у примусовому поверненні громадян.

Він також згадав про обурення колег з Бундестагу, які не розуміють, чому українці можуть вільно подорожувати Європою під час війни, замість того, щоб виконувати свої обов’язки. 

"А чому вони так кажуть? Вони обурені! І поляки, і німці не розуміють, яким чином під час війни в Україні наші громадяни їздять по Європі. Мовляв, можливо, вони краще будуть їздити на Леопарді, а не на Ламборгіні? Світ не розуміє, коли хтось тут воює, а хтось відсиджується в іншій країні", — заявив нардеп

Нагадаємо, Федієнко вже розповів, що чоловіків призовного віку заохочуватимуть до мобілізації грошовим забезпеченням. Тепер військові, що боронять Україну на лінії бойового зіткнення, отримуватимуть більші зарплати.

Раніше старший лейтенант ЗСУ, кавалер ордена Богдана Хмельницького, експерт аналітичної групи "Левіафан" Микола Мельник розповів, що робити з тими, хто не налаштований воювати. На його думку, таких людей не можна допускати до лінійних підрозділів.

Польща
Німеччина
Україна
нардепи
мобілізація
народні депутати
закордон

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