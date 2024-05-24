Беженцы в Польше - будет ли Украина возвращать украинцев домой

Народный депутат Лиза Ясько. Фото: Скриншот

Миллионы украинцев до сих пор находятся за границей, и подавляющее большинство живет именно в Польше. Украина с этой страной развивает деловые отношения, в том числе и в сфере бизнеса. В Киеве состоялась встреча украинских и польских предпринимателей, обсуждавших возможность сотрудничества. Это и о строительстве украинского бизнеса там, но больше о Польской помощи именно Украине.

Идет ли речь о том, чтобы принудительно возвращать украинцев домой из-за заграницы, из Польши в частности, Новини.LIVE эксклюзивно рассказала народный депутат Украины Лиза Ясько.

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Украинцы за границей

"Этот вопрос очень часто мне задают иностранные политики. Они говорят, что нам делать с украинцами, что вы хотите, чтобы мы делали с украинцами, которые находятся в нашей стране. Я отвечаю так: нам надо, чтобы эти украинцы находились под защитой, продолжали иметь связь с Украиной и имели возможности для возвращения", — сказала Ясько.

Среди возможностей возвращения депутат подразумевает и экономический аспект. По словам Ясько, если иностранцы не создадут много экономических сотрудничеств с Украиной, то многим украинцам некуда будет возвращаться, если нет дома и работы.

"Договоренности с какой-то страной о том, что надо насильно кого-то возвращать, даже с юридической точки зрения невозможно. Важно, чтобы мы создавали все возможности для того, чтобы украинцы возвращались. Но не только ради возвращения, но и ради перестройки, чтобы мы здесь жили мирно и счастливо", — добавила Ясько.

Напомним, член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Федиенко поделился, как новый мобилизационный закон повлияет на мужчин, подпадающих под военную обязанность. Он рассказал о нюансах возвращения военнообязанных из-за границы, в частности из Германии и Польши, выразивших готовность содействовать этому процессу.

В свою очередь министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский высказался о помощи в возвращении мужчин призывного возраста в Украину. Он заявил, что для Польши это может быть "нравственно неоднозначным".