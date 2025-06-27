Згідно із законом, студентів не будуть призивати до ЗСУ у липні, хіба що за власним бажанням

Мобілізовані до ЗСУ. Ілюстративне фото: Генштаб ЗСУ

Як відомо, воєнний стан в Україні продовжено до 6 серпня. На даний час загальна мобілізація охоплює військовозобов'язаних чоловіків у віці від 25 до 60 років. Але у багатьох батьків виникає питання: чи буде знижено мобілізаційний вік і чи будуть призивати студентів.

З нюансами цих питань розбирались колеги Каналу 24.

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Чи будуть призивати студентів у липні

Згідно з чинним законодавством України, призов громадян чоловічої статі віком від 18 до 25 років заборонено, за винятком тих, хто пройшов базову військовий вишкіл або службу.

Пропозиції щодо зниження мобілізаційного віку до 18-20 років обговорюються на рівні парламенту, проте поки що не отримали офіційної підтримки. Офіційно зміни щодо призову осіб віком 18 років не передбачені.

Громадяни молодшого віку можуть вступити на військову службу лише добровільно, уклавши контракт або пройшовши базову військову підготовку за власним бажанням.

Для молоді віком від 18 до 24 років існує програма контрактної служби з рядом пільг: високою щомісячною зарплатою (до 120 тисяч гривень), разовими виплатами, безвідсотковою іпотекою та компенсацією за оренду житла.

В рамках цієї програми створено кілька нових бригад, до яких скеровують винятково контрактників. Перед зарахуванням до бойових частин усі добровольці проходять обов'язкову базову підготовку тривалістю близько 3 місяців.

Тож у липні 2025 року громадяни від 18 до 24 років не підлягатимуть обов'язковій мобілізації, але зможуть стати на захист України добровільно.

Раніше повідомлялось, що відстрочка від мобілізації для студентів має бути продовжена автоматично. Проте бувають ситуації, коли студенту треба йти в ТЦК.

Додамо, ми повідомляли про те, скільки часу діє відстрочка для студентів у 2025 році.