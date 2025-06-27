Согласно закону, студентов не будут призывать в ВСУ в июле, разве что по собственному желанию

Мобилизованные в ВСУ. Иллюстративное фото: Генштаб ВСУ

Как известно, военное положение в Украине продлено до 6 августа. В настоящее время всеобщая мобилизация охватывает военнообязанных мужчин в возрасте от 25 до 60 лет. Но у многих родителей возникает вопрос: будет ли снижен мобилизационный возраст и будут ли призывать студентов.

С нюансами этих вопросов разбирались коллеги Канала 24.

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Будут ли призывать студентов в июле

Согласно действующему законодательству Украины, призыв граждан мужского пола в возрасте от 18 до 25 лет запрещен, за исключением тех, кто прошел базовую военную подготовку или службу.

Предложения по снижению мобилизационного возраста до 18-20 лет обсуждаются на уровне парламента, однако пока не получили официальной поддержки. Официально изменения относительно призыва лиц в возрасте 18 лет не предусмотрены.

Граждане младшего возраста могут поступить на военную службу только добровольно, заключив контракт или пройдя базовую военную подготовку по собственному желанию.

Для молодежи в возрасте от 18 до 24 лет существует программа контрактной службы с рядом льгот: высокой ежемесячной зарплатой (до 120 тысяч гривен), разовыми выплатами, беспроцентной ипотекой и компенсацией за аренду жилья.

В рамках этой программы создано несколько новых бригад, в которые направляют исключительно контрактников. Перед зачислением в боевые части все добровольцы проходят обязательную базовую подготовку продолжительностью около 3 месяцев.

Поэтому в июле 2025 года граждане от 18 до 24 лет не будут подлежать обязательной мобилизации, но смогут стать на защиту Украины добровольно.

Ранее сообщалось, что отсрочка от мобилизации для студентов должна быть продлена автоматически. Однако бывают ситуации, когда студенту надо идти в ТЦК.

Добавим, мы сообщали о том, сколько времени действует отсрочка для студентов в 2025 году.