Термін дії відстрочки для студентів 2025 - правила

Студенти в аудиторії. Фото: "Україна.інфо"

Студенти отримують відстрочку від мобілізації терміном на семестр, але діятиме ця відстрочка може не більше шести місяців. Після цього відстрочка має бути продовжена у автоматичному режимі.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав юрист Владислав Дерій.

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Однією із категорій військовозобов’язаних, які мають право на відстрочку, є студенти денної чи дуальної форм навчання.

"Відповідно до п. 60 постанови КМУ 560 відстрочка від призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період надається студентам на семестр, але не більше ніж на шість місяців", — пояснив юрист Владислав Дерій.

Чи продовжать студенту відстрочку автоматично

За словами Дерія, після завершення цього терміну відстрочку мають продовжувати у автоматичному режимі.

"Відомості про відстрочку повинні внести у паперовий ВОД, е-ВОД з "Резерв+". Крім того, студенту повинні видати довідку із зазначенням строку відстрочки", — запевнив юрист.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, як студенту зберегти відстрочку, якщо у його довідці про навчання виявилася помилка.

Додамо, ми повідомляли про те, чи мають право на відстрочку студенти, старші 30 років.