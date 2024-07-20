Відстрочка від мобілізації, чи можна оформити її через Резерв+

Мобільний застосунок "Резерв+". Фото: Новини.LIVЕ

Для оформлення відстрочки від мобілізації неможливо використати лише військово-облікові дані громадянина, внесені до мобільного застосунку "Резерв+". В цій ситуації треба мати паперовий військовий квиток.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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Оформлення відстрочки від мобілізації

Юрій Айвазян наголосив, відповідаючи на питання громадянина України, що для оформлення відстрочки від мобілізації навряд чи вистачить винятково даних із державного мобільного застосунку "Резерв+".

"Не думаю, що того буде достатньо. Особливо, якщо паперовий ВОД загублений або неактуальний", — підкреслив юрист.

Чому варто мати паперовий військовий квиток

Він додав, що у такій ситуації необхідно мати звичайний, паперовий військово-обліковий документ, а приховати його втрату чи неактуальні дані, внесені до цього документу, неможливо.

"Все одно при поданні підприємством витягу до ТЦК це з'ясується", — пояснив Айвазян.

Нагадаємо, що згідно із новим законом про мобілізацію, подавати документи на відстрочку повторно, після негативного рішення комісії, неможливо. Але в теорії один і той же громадянин може спробувати подати заяву на відстрочку удруге за іншою статтею.

Додамо, раніше ми писали, що частина військовозобов’язаних українців, які перебувають за кордоном, має повернутися додому і звернутися до територіальних центрів комплектування.