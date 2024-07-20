Відстрочка від мобілізації, чи можна оформити її через Резерв+

Чи достатньо даних в "Резерв+" для оформлення відстрочки
Для оформлення відстрочки від мобілізації неможливо використати лише військово-облікові дані громадянина, внесені до мобільного застосунку "Резерв+". В цій ситуації треба мати паперовий військовий квиток.
Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.
Оформлення відстрочки від мобілізації
Юрій Айвазян наголосив, відповідаючи на питання громадянина України, що для оформлення відстрочки від мобілізації навряд чи вистачить винятково даних із державного мобільного застосунку "Резерв+".
"Не думаю, що того буде достатньо. Особливо, якщо паперовий ВОД загублений або неактуальний", — підкреслив юрист.
Чому варто мати паперовий військовий квиток
Він додав, що у такій ситуації необхідно мати звичайний, паперовий військово-обліковий документ, а приховати його втрату чи неактуальні дані, внесені до цього документу, неможливо.
"Все одно при поданні підприємством витягу до ТЦК це з'ясується", — пояснив Айвазян.
Нагадаємо, що згідно із новим законом про мобілізацію, подавати документи на відстрочку повторно, після негативного рішення комісії, неможливо. Але в теорії один і той же громадянин може спробувати подати заяву на відстрочку удруге за іншою статтею.
Додамо, раніше ми писали, що частина військовозобов’язаних українців, які перебувають за кордоном, має повернутися додому і звернутися до територіальних центрів комплектування.
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