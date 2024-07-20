Отсрочка от мобилизации, можно ли оформить ее через Резерв+

Мобильное приложение "Резерв+". Фото: Новини.LIVЕ

Для оформления отсрочки от мобилизации невозможно использовать только военно-учетные данные гражданина, внесенные в мобильное приложение "Резерв+". В этой ситуации нужно иметь бумажный военный билет.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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Оформление отсрочки от мобилизации

Юрий Айвазян отметил, отвечая на вопросы гражданина Украины, что для оформления отсрочки от мобилизации вряд ли хватит исключительно данных из государственного мобильного приложения "Резерв+".

"Не думаю, что этого будет достаточно. Особенно, если бумажный ВУД потерян или неактуален", — подчеркнул юрист.

Почему стоит иметь бумажный военный билет

Он добавил, что в такой ситуации необходимо иметь обычный, бумажный военно-учетный документ, а скрыть его утрату или неактуальные данные, внесенные в этот документ, невозможно.

"Все равно при подаче предприятием документов в ТЦК это выяснится", — пояснил Айвазян.

Напомним, что по новому закону о мобилизации подавать документы на отсрочку повторно, после отрицательного решения комиссии, невозможно. Но в теории один и тот же гражданин может попытаться подать заявление на отсрочку во второй раз по другой статье.

Добавим, ранее мы писали, что часть находящихся за рубежом военнообязанных украинцев должна вернуться домой и обратиться в территориальные центры комплектования.