Отсрочка от мобилизации, можно ли оформить ее через Резерв+

Достаточно ли данных в "Резерв+" для оформления отсрочки
Для оформления отсрочки от мобилизации невозможно использовать только военно-учетные данные гражданина, внесенные в мобильное приложение "Резерв+". В этой ситуации нужно иметь бумажный военный билет.
Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.
Оформление отсрочки от мобилизации
Юрий Айвазян отметил, отвечая на вопросы гражданина Украины, что для оформления отсрочки от мобилизации вряд ли хватит исключительно данных из государственного мобильного приложения "Резерв+".
"Не думаю, что этого будет достаточно. Особенно, если бумажный ВУД потерян или неактуален", — подчеркнул юрист.
Почему стоит иметь бумажный военный билет
Он добавил, что в такой ситуации необходимо иметь обычный, бумажный военно-учетный документ, а скрыть его утрату или неактуальные данные, внесенные в этот документ, невозможно.
"Все равно при подаче предприятием документов в ТЦК это выяснится", — пояснил Айвазян.
Напомним, что по новому закону о мобилизации подавать документы на отсрочку повторно, после отрицательного решения комиссии, невозможно. Но в теории один и тот же гражданин может попытаться подать заявление на отсрочку во второй раз по другой статье.
Добавим, ранее мы писали, что часть находящихся за рубежом военнообязанных украинцев должна вернуться домой и обратиться в территориальные центры комплектования.
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