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Оновлення даних — хто має зробити це до 16 липня

15 липня 2024 15:16
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Хто має оновити військово-облікові дані до 16 липня
Черги під ТЦК під час процесу оновлення даних. Фото: Facebook Yan Dobronosov
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

З 18 травня до 16 липня мають оновити свої військово-облікові дані усі військовозобов’язані — як чоловіки, так і жінки. Крім того, це повинні зробити призовники, резервісти та люди з відстрочкою і бронюванням.

Про це йдеться у матеріалі "Дзеркало тижня".

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Хто має оновити дані

Новий закон про мобілізацію, який набув чинності 18 травня 2024 року, вніс зміни у процес мобілізації в Україні.

Згідно із цим законом, до 16 липня мають оновити військово-облікові дані наступні категорії громадян:

  • військовозобов'язані чоловіки віком від 18 до 60 років;
  • призовники і резервісти;
  • заброньовані особи;
  • особи, які мають відстрочку;
  • військовозобов'язані жінки.

Де можна оновити дані

Процес оновлення військово-облікових даних відбувається у кількох можливих варіантах.

Можна оновити ВОД, прийшовши до:

  • територіальних центрів комплектування;
  • центрів надання адміністративних послуг.

Крім того, це можна зробити онлайн, через мобільний застосунок "Резерв+".

Як ми писали раніше, в Україні тривають воєнний стан та загальна мобілізація. У цей період військовозобов'язаним чоловікам віком від 18 до 60 років заборонено виїжджати з країни. Водночас є певні винятки з правил.

Крім цього, перетинати кордон можна чоловікам з інвалідністю І, ІІ та ІІІ групи. Проте статус інвалідності їм необхідно підтвердити відповідними документами. Інакше за кордон не випустять. 

ЦНАП мобілізація бронювання відстрочка ТЦК та СП

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