Хто має оновити військово-облікові дані до 16 липня

Оновлення даних — хто має зробити це до 16 липня
З 18 травня до 16 липня мають оновити свої військово-облікові дані усі військовозобов’язані — як чоловіки, так і жінки. Крім того, це повинні зробити призовники, резервісти та люди з відстрочкою і бронюванням.
Про це йдеться у матеріалі "Дзеркало тижня".
Хто має оновити дані
Новий закон про мобілізацію, який набув чинності 18 травня 2024 року, вніс зміни у процес мобілізації в Україні.
Згідно із цим законом, до 16 липня мають оновити військово-облікові дані наступні категорії громадян:
- військовозобов'язані чоловіки віком від 18 до 60 років;
- призовники і резервісти;
- заброньовані особи;
- особи, які мають відстрочку;
- військовозобов'язані жінки.
Де можна оновити дані
Процес оновлення військово-облікових даних відбувається у кількох можливих варіантах.
Можна оновити ВОД, прийшовши до:
- територіальних центрів комплектування;
- центрів надання адміністративних послуг.
Крім того, це можна зробити онлайн, через мобільний застосунок "Резерв+".
Як ми писали раніше, в Україні тривають воєнний стан та загальна мобілізація. У цей період військовозобов'язаним чоловікам віком від 18 до 60 років заборонено виїжджати з країни. Водночас є певні винятки з правил.
Крім цього, перетинати кордон можна чоловікам з інвалідністю І, ІІ та ІІІ групи. Проте статус інвалідності їм необхідно підтвердити відповідними документами. Інакше за кордон не випустять.
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