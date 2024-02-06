Мобилизация в Украине: дает ли отсрочку уход за лицом с инвалидностью

Является ли уход за лицом с инвалидностью основанием для отсрочки от мобилизации
Некоторые категории украинцев, которые не способны на самообслуживание, имеют права на постоянный уход. Является ли "Акт установления факта постоянного ухода" основанием для отсрочки от мобилизации в Украине для ухаживающего?
Об этом на своем канале в Telegram рассказал адвокат Александр Потешин.
Родные могут оформить постоянный уход
- за теми, кто имеет инвалидность с детства, независимо от нынешнего возраста;
- за людьми, обладающими инвалидностью I группы;
- за теми, кто достиг 80-летнего возраста;
- за людьми, имеющими стойкое психическое заболевание и I или II группу инвалидности в связи с ним;
- за гражданами пожилого возраста и людьми с инвалидностью, не способных к самообслуживанию.
Имеет ли право на отсрочку от мобилизации ухаживающий
В Украине до сих пор отсутствует порядок оформления отсрочки и перечня необходимых документов для подтверждения постоянного ухода.
"Поэтому ТЦК может отказать в праве оформить отсрочку по формальным и субъективным причинам. На практике сложилось, что уход признается ТЦК либо на непрофессиональной основе по постановлению КМУ №859, либо по решению суда об установлении факта постоянного ухода в порядке отдельного производства", — отметил Александр Потешин.
Сам "Акт установления факта осуществления ухода за другим лицом" как понятие появился в постановлении КМУ №57 в сентябре 2022 года. Его основная цель — использование этого документа для сопровождения лица, которое не может за собой ухаживать, при выезде за границу.
"Впоследствии этот акт начали использовать и для отсрочки. Он ведь факт постоянного ухода подтверждает. Чем не документ для отсрочки? Вот и некоторые ТЦК так подумали и начали давать по нему отсрочку. Однако данный акт еще не означает, что каждый юрист ТЦК его захочет брать как подтверждение основания для отсрочки. Где-то он работает, где-то нет", — подытожил адвокат.
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