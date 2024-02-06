Мобилизация в Украине: дает ли отсрочку уход за лицом с инвалидностью

Уход не всегда освобождает от мобилизации. Фото: enableme.com.ua

Некоторые категории украинцев, которые не способны на самообслуживание, имеют права на постоянный уход. Является ли "Акт установления факта постоянного ухода" основанием для отсрочки от мобилизации в Украине для ухаживающего?

Об этом на своем канале в Telegram рассказал адвокат Александр Потешин.

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за теми, кто имеет инвалидность с детства, независимо от нынешнего возраста;

за людьми, обладающими инвалидностью I группы;

за теми, кто достиг 80-летнего возраста;

за людьми, имеющими стойкое психическое заболевание и I или II группу инвалидности в связи с ним;

за гражданами пожилого возраста и людьми с инвалидностью, не способных к самообслуживанию.

Имеет ли право на отсрочку от мобилизации ухаживающий

В Украине до сих пор отсутствует порядок оформления отсрочки и перечня необходимых документов для подтверждения постоянного ухода.

"Поэтому ТЦК может отказать в праве оформить отсрочку по формальным и субъективным причинам. На практике сложилось, что уход признается ТЦК либо на непрофессиональной основе по постановлению КМУ №859, либо по решению суда об установлении факта постоянного ухода в порядке отдельного производства", — отметил Александр Потешин.

Сам "Акт установления факта осуществления ухода за другим лицом" как понятие появился в постановлении КМУ №57 в сентябре 2022 года. Его основная цель — использование этого документа для сопровождения лица, которое не может за собой ухаживать, при выезде за границу.

"Впоследствии этот акт начали использовать и для отсрочки. Он ведь факт постоянного ухода подтверждает. Чем не документ для отсрочки? Вот и некоторые ТЦК так подумали и начали давать по нему отсрочку. Однако данный акт еще не означает, что каждый юрист ТЦК его захочет брать как подтверждение основания для отсрочки. Где-то он работает, где-то нет", — подытожил адвокат.

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