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Является ли уход за лицом с инвалидностью основанием для отсрочки от мобилизации

6 февраля 2024 20:00
5d93e3a1-82e2-4b21-f6ba-095863cd5600 - Виктор Кульбаба
Мобилизация в Украине: дает ли отсрочку уход за лицом с инвалидностью
Уход не всегда освобождает от мобилизации. Фото: enableme.com.ua
5d93e3a1-82e2-4b21-f6ba-095863cd5600 - Виктор Кульбаба

Некоторые категории украинцев, которые не способны на самообслуживание, имеют права на постоянный уход. Является ли "Акт установления факта постоянного ухода" основанием для отсрочки от мобилизации в Украине для ухаживающего?

Об этом на своем канале в Telegram рассказал адвокат Александр Потешин.

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  • за теми, кто имеет инвалидность с детства, независимо от нынешнего возраста;
  • за людьми, обладающими инвалидностью I группы;
  • за теми, кто достиг 80-летнего возраста;
  • за людьми, имеющими стойкое психическое заболевание и I или II группу инвалидности в связи с ним;
  • за гражданами пожилого возраста и людьми с инвалидностью, не способных к самообслуживанию.

Имеет ли право на отсрочку от мобилизации ухаживающий

В Украине до сих пор отсутствует порядок оформления отсрочки и перечня необходимых документов для подтверждения постоянного ухода.

"Поэтому ТЦК может отказать в праве оформить отсрочку по формальным и субъективным причинам. На практике сложилось, что уход признается ТЦК либо на непрофессиональной основе по постановлению КМУ №859, либо по решению суда об установлении факта постоянного ухода в порядке отдельного производства", — отметил Александр Потешин.

Сам "Акт установления факта осуществления ухода за другим лицом" как понятие появился в постановлении КМУ №57 в сентябре 2022 года. Его основная цель — использование этого документа для сопровождения лица, которое не может за собой ухаживать, при выезде за границу.

"Впоследствии этот акт начали использовать и для отсрочки. Он ведь факт постоянного ухода подтверждает. Чем не документ для отсрочки? Вот и некоторые ТЦК так подумали и начали давать по нему отсрочку. Однако данный акт еще не означает, что каждый юрист ТЦК его захочет брать как подтверждение основания для отсрочки. Где-то он работает, где-то нет", — подытожил адвокат.

Ранее мы писали, как отцу ребенка с инвалидностью получить отсрочку. Также сообщалось, когда отсрочку от мобилизации может получить научный работник.

война
Украина
мобилизация
отсрочка
ТЦК и СП
военнообязанные
лицо с инвалидностью

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