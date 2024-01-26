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Відстрочка батьку дитини з інвалідністю — як отримати

26 січня 2024 22:20
5d93e3a1-82e2-4b21-f6ba-095863cd5600 - Віктор Кульбаба
Як отримати відстрочку від мобилизації батьку дитини з інвалідністю — список документів
Чоловік, який перебуває у приміщенні ТЦК. Фото: Facebook
5d93e3a1-82e2-4b21-f6ba-095863cd5600 - Віктор Кульбаба

В Україні триває повномасштабна війна, а з нею — воєнний стан і загальна мобілізація, під яку можуть потрапити всі чоловіки у віці 18-60 років. Втім, у деяких категорій чоловіків є право отримати відстрочку від служби в лавах ЗСУ, зокрема, зробити це можна батьку дитини з інвалідністю.

Новини.LIVE пояснює, як це зробити.

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Як отримати відстрочку батьку дитини з інвалідністю

За словами українського адвоката Андрія Карпенка, батько дитини з інвалідністю може отримати відстрочку від армії незалежно від того, хто з батьків записаний в посвідченні такої дитини. Якщо ви є батьком дитини з інвалідністю, вам варто знати, як отримати відстрочку від служби.

По-перше, варто знати, що для отримання такого документу вам потрібно особисто прийти до ТЦК і написати там заяву. Із собою вам потрібно взяти паспорт, який підтверджує українське громадянство, а також військово-обліковий документ, який дає право на відстрочку.

Мужчина в помещении ТЦК
Чоловік у приміщенні ТЦК. Фото: Цензор.НЕТ

Які документи потрібно надати ТЦК

До цієї заяви вам потрібно прикріпити копії наступних документів:

  • Свідоцтво, в якому вказаний факт народження дитини
  • Свідоцтво про одруження
  • Паспорт матері дитини, який підтверджує громадянство України
  • Довідка про реєстрацію місця проживання
  • Документ про місце, в якому ви живете зараз із дитиною
  • Документи, в яких вказана ступінь інвалідності дитини

Коли ТЦК ознайомиться з даними документами, його співробітники дадуть довідку або відповідь стосовно того, що ви можете отримати відстрочку від мобілізації. Додатково також ТЦК може записати у військово-обліковому документі факт надання відстрочки.

Важливо розуміти, що дана відстрочка дійсна до кінця дії воєнного стану в Україні або до моменту, коли дитині скасують ступінь інвалідності.

Нагадаємо, ми писали про те, які документи потрібні для отримання відстрочки від служби в армії. 

Раніше ми розповідали про те, як отримати відстрочку від мобілізації через утримання та догляд за особою з інвалідністю. 

Також ми повідомляли про те, що варто знати про отримання відстрочки від мобілізації через інвалідність батьків.

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