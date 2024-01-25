Як отримати відстрочку від мобілізації через особу з інвалідністю — куди звертатися

Військовозобов'язаний чоловік у приміщенні ТЦК. Фото: Facebook

Сьогодні через повномасштабну війну кожен чоловік в Україні у віці 18-60 років може потрапити на службу до лав ЗСУ. Втім, є певна категорія осіб, яка може не потрапити під мобілізацію, зокрема, йдеться про людей, член сім’ї яких має ступінь інвалідності.

Новини.LIVE пояснює, як отримати відстрочку від армії через утримання і догляд за особою з інвалідністю.

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Як отримати відстрочку людині, яка утримує особу з інвалідністю

За словами юриста Дмитра Дончака, щоб отримати відстрочку від мобілізації, військовозобов’язаний повинен спочатку надати докази того, що тільки він може утримувати людину з інвалідністю. Йдеться як про чоловіка жінки з інвалідністю, так і про батьків або повнолітніх дітей, які можуть працювати.

Щоб довести, що ви — єдина людина, яка може утримувати особу зі ступенем інвалідності, потрібно відправити відповідний запит до РАЦСу, в якому попросити виписку з Реєстру щодо наявності або відсутності дітей. На жаль, у РАЦСі відмовлять, адже це не відповідає чинному законодавству.

Втім, цей запит все одно потрібно подати, щоб потім віднести до ТЦК цю відмову в письмовому вигляді разом з іншими доказами.

Співробітник ТЦК за комп'ютером. Фото: АрміяInform

Крім того, ви можете отримати повну виписку з Реєстру або написати заяву в нотаріальній конторі, в якій вказати, що в особи з інвалідністю немає інших дітей, які можуть її утримувати.

Як отримати відстрочку людині, яка піклується про особу з інвалідністю

Щоб отримати відстрочку через догляд за людиною з інвалідністю, вам потрібні такі документи:

Довідка від органів опіки, в якій вказана інформація про отримання постійної компенсації від держави

Акт про здійснення регулярного догляду від місцевої ради

Втім, юрист зазначає, що варіант з довідкою щодо компенсації можливий лише в тому випадку, якщо сімейний дохід становить не більше, ніж 2 684 гривень на місяць на одну людину. Водночас, отримання Акта не залежить від доходів сім’ї.

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