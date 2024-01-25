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Відстрочка через інвалідність члена сім'ї — як її отримати

25 січня 2024 22:20
5d93e3a1-82e2-4b21-f6ba-095863cd5600 - Віктор Кульбаба
Як отримати відстрочку від мобілізації через особу з інвалідністю — куди звертатися
Військовозобов'язаний чоловік у приміщенні ТЦК. Фото: Facebook
5d93e3a1-82e2-4b21-f6ba-095863cd5600 - Віктор Кульбаба

Сьогодні через повномасштабну війну кожен чоловік в Україні у віці 18-60 років може потрапити на службу до лав ЗСУ. Втім, є певна категорія осіб, яка може не потрапити під мобілізацію, зокрема, йдеться про людей, член сім’ї яких має ступінь інвалідності.

Новини.LIVE пояснює, як отримати відстрочку від армії через утримання і догляд за особою з інвалідністю.

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Як отримати відстрочку людині, яка утримує особу з інвалідністю

За словами юриста Дмитра Дончака, щоб отримати відстрочку від мобілізації, військовозобов’язаний повинен спочатку надати докази того, що тільки він може утримувати людину з інвалідністю. Йдеться як про чоловіка жінки з інвалідністю, так і про батьків або повнолітніх дітей, які можуть працювати.

Щоб довести, що ви — єдина людина, яка може утримувати особу зі ступенем інвалідності, потрібно відправити відповідний запит до РАЦСу, в якому попросити виписку з Реєстру щодо наявності або відсутності дітей. На жаль, у РАЦСі відмовлять, адже це не відповідає чинному законодавству.

Втім, цей запит все одно потрібно подати, щоб потім віднести до ТЦК цю відмову в письмовому вигляді разом з іншими доказами.

Сотрудник ТЦК за компьютером
Співробітник ТЦК за комп'ютером. Фото: АрміяInform

Крім того, ви можете отримати повну виписку з Реєстру або написати заяву в нотаріальній конторі, в якій вказати, що в особи з інвалідністю немає інших дітей, які можуть її утримувати.

Як отримати відстрочку людині, яка піклується про особу з інвалідністю

Щоб отримати відстрочку через догляд за людиною з інвалідністю, вам потрібні такі документи:

  • Довідка від органів опіки, в якій вказана інформація про отримання постійної компенсації від держави 
  • Акт про здійснення регулярного догляду від місцевої ради

Втім, юрист зазначає, що варіант з довідкою щодо компенсації можливий лише в тому випадку, якщо сімейний дохід становить не більше, ніж 2 684 гривень на місяць на одну людину. Водночас, отримання Акта не залежить від доходів сім’ї.

Нагадаємо, ми писали про те, які документи потрібні для отримання відстрочки від мобілізації. 

Раніше ми розповідали про те, хто може отримати відстрочку від служби в армії в 2024 році.

Також ми повідомляли про те, що відомо про відстрочку від мобілізації для студентів України. 

воєнний стан
мобілізація
відстрочка
особа з інвалідністю

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