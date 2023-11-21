Не з'явився в ТЦК після проходження комісії — юристи пояснили наслідки

Військовозобов'язані чоловіки в територіальному центрі комплектування. Фото: ЖОТЦК та СП/Facebook

В Україні триває мобілізація до лав Збройних сил України. Деякі призовники пройшовши військово-лікарську комісію, уникають повторного приходу до територіальних центрів комплектування та соціальної підтрики.

Юристи пояснили наслідки таких дій.

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Перш за все варто знати, що порядок проходження ВЛК, регулюється розділом ІІ Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України, затвердженого Наказом Міністерства оборони України від 14.08.2008 № 402.

"Максимум буде адміністративна відповідальність за порушення законодавства про оборону та мобілізаційну підготовку. Штраф — 3400-5100 грн", — пояснює юрист.

При цьому фахівці зазначають, що розмір штрафу може коливатися в залежності від того, який раз людина уникає візиту до ТЦК і СП.

"Спочатку буде меньший штраф за порушення правил обліку , 510 грн", — розповів юрист.

Як розглядається справа

Юристи наголошують, що справа про адміністративне правопорушення розглядається в присутності особи, яка притягається до адміністративної відповідальності.

"Якщо Вас не повідомлять про час та місце розгляду справи та винесуть постанову про накладення штрафу — ТЦК порушить Ваші права як особи, яка притягається до адміністративної відповідальності. Таке рішення ТЦК може бути оскаржене у судовому порядку", — підкреслив юрист.

Раніше ми повідомляли, що в Україні через російське вторгнення в черговий раз було продовжено воєнний стан та мобілізацію. Під час загальної мобілізації до війська можуть призивати чоловіків віком від 18 до 60 років.

Нагадуємо, що в Україні подовжили воєнний стан та мобілізацію до 14 лютого. Згідно з законом студентів не можуть мобілізувати до лав ЗСУ. Утім, це лише тимчасова відстрочка від призову.