Не з'явився в ТЦК після проходження комісії — юристи пояснили наслідки
В Україні триває мобілізація до лав Збройних сил України. Деякі призовники пройшовши військово-лікарську комісію, уникають повторного приходу до територіальних центрів комплектування та соціальної підтрики.
Юристи пояснили наслідки таких дій.
Що чекає на ухилянтів, які не прийдуть до ТЦК після комісії
Перш за все варто знати, що порядок проходження ВЛК, регулюється розділом ІІ Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України, затвердженого Наказом Міністерства оборони України від 14.08.2008 № 402.
"Максимум буде адміністративна відповідальність за порушення законодавства про оборону та мобілізаційну підготовку. Штраф — 3400-5100 грн", — пояснює юрист.
При цьому фахівці зазначають, що розмір штрафу може коливатися в залежності від того, який раз людина уникає візиту до ТЦК і СП.
"Спочатку буде меньший штраф за порушення правил обліку , 510 грн", — розповів юрист.
Як розглядається справа
Юристи наголошують, що справа про адміністративне правопорушення розглядається в присутності особи, яка притягається до адміністративної відповідальності.
"Якщо Вас не повідомлять про час та місце розгляду справи та винесуть постанову про накладення штрафу — ТЦК порушить Ваші права як особи, яка притягається до адміністративної відповідальності. Таке рішення ТЦК може бути оскаржене у судовому порядку", — підкреслив юрист.
Раніше ми повідомляли, що в Україні через російське вторгнення в черговий раз було продовжено воєнний стан та мобілізацію. Під час загальної мобілізації до війська можуть призивати чоловіків віком від 18 до 60 років.
Нагадуємо, що в Україні подовжили воєнний стан та мобілізацію до 14 лютого. Згідно з законом студентів не можуть мобілізувати до лав ЗСУ. Утім, це лише тимчасова відстрочка від призову.
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