Имеет ли право полиция задерживать по требованию ТЦК — ответ адвоката

Инцидент избиения сотрудниками ТЦК мужчины на виду у полиции. Иллюстративное фото: скриншот

В сети начали появляться сообщения о задержании полицией военнообязанных во время всеобщей мобилизации по требованию ТЦК. Такая агрессия со стороны правоохранителей к мужчинам и их принудительное доставление в ТЦК СП незаконна.

Как противодействовать такой скоординированной агрессии рассказал адвокат Роман Симутин.

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Адвокат прокомментировал распространение в сети слухов о предоставлении полиции полномочий задерживать военнообязанных согласно постановлению Кабмина №1487. Однако, как говорит правозащитник, в этом есть нюанс.

Он объясняет: в документе написано: "По обращению РТЦК (приложение 20) осуществляет административное задержание и доставку лиц, совершивших правонарушения, предусмотренные статьями 210, 210 — 1 КУоАП".

При этом он подчеркнул, что в самом приложении самого слова "задержания" нет. В нем говорится, что граждан, совершивших административные правонарушения, будут доставлять в ТЦК для составления протоколов.

Он отметил, что во время судебных заседаний работники ТЦК обычно заявляют о технических сбоях, однако в документах — совсем другие данные.

"В пункте 56 постановления указано: полиция осуществляет задержание и доставку за совершение правонарушения. А правонарушение считается совершенным, когда в отношении вас вынесено постановление", — пояснил адвокат.

Симутин заметил: сначала составляется протокол, а после него выносится постановление, согласно которому человек может признаться виновным в совершении правонарушения.

"А откуда полиция может знать, что именно вы совершили подобное правонарушение, если она не уполномочена такие выявлять? Так что понимая правовые последствия предоставления полномочий задерживать, в пункте 56 норму оставили, а в Приложении 20 – убрали", — резюмирует адвокат.

Напомним, что ранее во Львовской области издали новый приказ, позволяющий работникам ТЦК и СП проверять документы военнообязанных мужчин прямо на улице. В частности, это касается мужчин от 18 до 60 лет.

Вместо этого экс-комвзвода батальона "Айдар" Евгений Дикий заявил, что в следующем году Украина должна мобилизовать больше ресурсов и финансов для войны против России. Говорит, это нужно, чтобы не зависеть от партнеров.