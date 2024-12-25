Виїзд з України - чи дозволяє закон виїжджати за кордон родичу загиблого на війні військовослужбовця

Перевірка документів на прикордонному пункті контролю. Фото: ДПСУ

Близькі родичі загиблих на війні військовослужбовців мають право не тільки на відстрочку від мобілізації, а і на перетин державного кордону України. Для цього вони повинні мати на прикордонному контролі документи, які підтверджують факт надання відстрочки за цією причиною.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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Відстрочка і виїзд за кордон для родичів загиблих

Близькі родичі загиблих на війні військовослужбовців мають право на пільги та відстрочку від мобілізації.

Крім того, для таких громадян дозволений виїзд за межі України.

"Так, звісно, Ви маєте право виїзду за кордон за пунктом 2-6 Правил перетину державного кордону громадянами України", — відповів такому громадянину адвокат Юрій Айвазян.

Які документи потрібні для перетину державного кордону

Юрист пояснив, які документи повинен мати при собі родич загиблого військовослужбовця, аби без проблем пройти прикордонний контроль.

"Вам знадобиться закордонний паспорт, військово-обліковий документ, довідка про оформлену відстрочку або наявні дані про надану відстрочку у е-ВОД. Також бажано мати при собі всі підтверджувальні документи, які Ви надавали при оформлені відстрочки", — зазначив Айвазян.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, хто з чоловіків зможе виїхати з України з 1 січня 2025 року.

Додамо, ми повідомляли про те, чи можливий виїзд за кордон під час війни після строкової служби.