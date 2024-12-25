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Имеет ли право выезжать из Украины родственник погибшего воина

25 декабря 2024 16:35
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Выезд из Украины - разрешает ли закон выезжать за границу родственнику погибшего на войне военнослужащего
Проверка документов на пограничном пункте контроля. Фото: ГПСУ
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Близкие родственники погибших на войне военнослужащих имеют право не только на отсрочку от мобилизации, но и на пересечение государственной границы Украины. Для этого они должны иметь пограничный контроль документов, подтверждающих факт предоставления отсрочки по этой причине.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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Близкие родственники погибших военнослужащих имеют право на льготы и отсрочку от мобилизации.

Кроме того, для таких граждан разрешен выезд за пределы Украины.

"Да, конечно, Вы имеете право выезда за границу по пункту 2-6 Правил пересечения государственной границы гражданами Украины", — ответил адвокат Юрий Айвазян.

Какие документы нужны для пересечения государственной границы

Юрист объяснил, какие документы должен иметь родственник погибшего военнослужащего, чтобы без проблем пройти пограничный контроль.

"Вам понадобится загранпаспорт, военно-учетный документ, справка об оформленной отсрочке или имеющиеся данные о предоставленной отсрочке в е-ВУД. Также желательно иметь при себе все подтверждающие документы, которые Вы предоставляли при оформлении отсрочки", — отметил Айвазян.

Напомним, мы ранее писали о том, кто из мужчин сможет уехать из Украины с 1 января 2025 года.

Добавим, мы сообщали о том, возможен ли выезд за границу во время войны после срочной службы.

ВСУ семья военнослужащие погибшие выезд за границу

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