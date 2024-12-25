Выезд из Украины - разрешает ли закон выезжать за границу родственнику погибшего на войне военнослужащего

Имеет ли право выезжать из Украины родственник погибшего воина
Близкие родственники погибших на войне военнослужащих имеют право не только на отсрочку от мобилизации, но и на пересечение государственной границы Украины. Для этого они должны иметь пограничный контроль документов, подтверждающих факт предоставления отсрочки по этой причине.
Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.
Отсрочка и выезд за границу для родственников погибших
Близкие родственники погибших военнослужащих имеют право на льготы и отсрочку от мобилизации.
Кроме того, для таких граждан разрешен выезд за пределы Украины.
"Да, конечно, Вы имеете право выезда за границу по пункту 2-6 Правил пересечения государственной границы гражданами Украины", — ответил адвокат Юрий Айвазян.
Какие документы нужны для пересечения государственной границы
Юрист объяснил, какие документы должен иметь родственник погибшего военнослужащего, чтобы без проблем пройти пограничный контроль.
"Вам понадобится загранпаспорт, военно-учетный документ, справка об оформленной отсрочке или имеющиеся данные о предоставленной отсрочке в е-ВУД. Также желательно иметь при себе все подтверждающие документы, которые Вы предоставляли при оформлении отсрочки", — отметил Айвазян.
Напомним, мы ранее писали о том, кто из мужчин сможет уехать из Украины с 1 января 2025 года.
Добавим, мы сообщали о том, возможен ли выезд за границу во время войны после срочной службы.
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