Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Мобілізація arrow Виїзд за кордон після строкової служби — що говорить закон arrow

Виїзд за кордон після строкової служби — що говорить закон

16 грудня 2024 20:00
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Як виїхати за кордон після строкової служби в ЗСУ - хто має право
Солдати строкової служби. Фото: Генштаб ЗСУ
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Проходження строкової служби і звільнення з неї, навіть у часи воєнного стану, не є підставою для виїзду за кордон. Єдиним винятком є ситуація, коли громадянина звільнили від проходження строкової служби за станом здоров’я.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

Читайте також:

Скасування строкової служби в Україні

В Україні після початку повномасштабного вторгнення були реформовані Збройні сили України.

Зокрема, була скасована така форма військової служби, як строкова.

Її замінили базовою військовою підготовкою, яку має пройти кожен військовозобов’язаний громадян.

Та частина громадян все ж встигла закінчити проходження стокової служби під час дії воєнного стану.

Виїзд за кордон після відбуття строкової служби

До юристів звернувся з питанням громадянин, який пройшов строкову службу під час війни і був демобілізований із ЗСУ — він поцікавився, чи має право зараз, після демобілізації, виїжджати за кордон.

Адвокат Юрій Айвазян наголосив, що для виїзду за межі України в умовах воєнного стану треба мати для цього законні підстави.

"Саме той факт, що ви звільненні зі служби, не надає вам права на виїзд за кордон, якщо звичайно вас не звільнили за станом здоров'я та не виключили з обліку в ТЦК", — підкреслив юрист.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, які документи потрібні для виїзду за кордон заброньованим.

Також ми повідомляли про те, чи можуть виїхати за кордон обмежено придатні громадяни.

воєнний стан мобілізація Строкова служба строковики виїзд за кордон

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

21:13 Молдованина засудили за незаконну переправу українців за кордон

Термінова новина

21:09 Росіяни хочуть приховати втрати бійців КНДР, — Зеленський

Text

21:00 Катували та закривали в клітках — Яцик про свавілля у 211 бригаді

20:46 Циганик анонсував великі новини про майбутнє Мудрика

20:34 Як отримати тисячу грн людям без смартфона — українцям пояснили

Новий ринок праці — як вижити бізнесу в Україні - 80x80

Новий ринок праці — як вижити бізнесу в Україні

20:32 ЄС щомісяця буде виділяти Україні 1,5 млрд євро — коли розпочнуть

20:27 Потепління із "сюрпризом" — синоптики про погоду на завтра

20:25 Полон, поранення та нове життя — історія воїна Артема Комісарчука

20:25 Трамп заявив про "невеликий прогрес" у закінченні війни в Україні

20:00 Виїзд за кордон після строкової служби — що говорить закон

21:13 Молдованина засудили за незаконну переправу українців за кордон

Термінова новина

21:09 Росіяни хочуть приховати втрати бійців КНДР, — Зеленський

20:46 Циганик анонсував великі новини про майбутнє Мудрика

20:34 Як отримати тисячу грн людям без смартфона — українцям пояснили

20:32 ЄС щомісяця буде виділяти Україні 1,5 млрд євро — коли розпочнуть

Новий ринок праці — як вижити бізнесу в Україні - 80x80

Новий ринок праці — як вижити бізнесу в Україні

20:27 Потепління із "сюрпризом" — синоптики про погоду на завтра

20:25 Полон, поранення та нове життя — історія воїна Артема Комісарчука

20:25 Трамп заявив про "невеликий прогрес" у закінченні війни в Україні

20:00 Виїзд за кордон після строкової служби — що говорить закон

19:45 Відсутність ВОС у документах — чи можливе бронювання

06:40 Золото стрімко дорожчає — ціни на дорогоцінні метали у грудні

15 грудня 2024

07:25 Ви постарієте — скільки років потрібно збирати на житло в Україні

06:40 У грудні дорожчають кольорові метали — ціни за 1 кг латуні

06:25 Скільки коштують продукти у Німеччині та в Україні — порівняння

14 грудня 2024

06:56 Новий ринок праці — як вижити бізнесу в Україні

06:40 В Україні високі ціни на алюміній — вартість брухту у грудні

Ексклюзив

06:37 Зимова тисяча Зеленського — підтримка не для всіх

06:25 Тепло взимку — яку систему опалення обрати та ціни в Україні

13 грудня 2024

14:32 Економічне бронювання — кого з одеситів воно стосується

06:40 Ціни на мідь значно зросли — вартість кольорових металів у грудні

Text

21:00 Катували та закривали в клітках — Яцик про свавілля у 211 бригаді

Text

19:55 Яцик пояснила, чому в Україні не приживаються стандарти НАТО

Text

17:50 Кулеба ошелешив заявою про мирний план Трампа — ефір Вечір.LIVE

Text

13:00 Зеленський у Брюсселі та територіальні втрати — ефір День.LIVE

Text

12:04 Нардеп повідомив, чи призначать генпрокурора в цьому році

Новий ринок праці — як вижити бізнесу в Україні - 80x80

Новий ринок праці — як вижити бізнесу в Україні

Text

08:00 Трамп наказав Заходу ввести війська в Україну — ефір Ранок.LIVE

15 грудня 2024
Text

18:39 Воїн пригадав події під час контрнаступу 2023 року — відео

14 грудня 2024
Text

18:02 Влада Грузії змусила держслужбовців прийти на відкриття ялинки

13 грудня 2024
Text

23:19 Фурса пояснив, як нові ліміти на перекази допоможуть економіці

Text

22:42 Нардепка заявила про зміни у системі забезпечення армії — деталі

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

01:20 Зніміть головний убір — який штраф за їзду водія в шапці

6 грудня 2024

20:00 Мобілізація чоловіків віком 50+ — кого не братимуть в армію

14 грудня 2024

04:30 Скільки триватиме мобілізація у 2025 році — вже є інформація

4 грудня 2024

06:12 Найкорисніша каша, про яку всі забули — смачний сніданок

6 грудня 2024

16:16 Ф'юрі раптово скасував бій та хоче знайти кращого суперника

8 грудня 2024

19:20 Військова форма не для всіх — які штрафи загрожують українцям

9 грудня 2024

14:12 Заготівля дров — чи можна збирати сухостій на узбіччі дороги

8 грудня 2024

08:45 Пільги для пенсіонерів — що зміниться в 2025 році

13 грудня 2024

12:07 Тисяча від Зеленського — чи можна витратити в супермаркеті

3 грудня 2024

06:35 Ця інформація дуже особиста — про що не зобов'язаний знати ТЦК