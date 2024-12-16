Як виїхати за кордон після строкової служби в ЗСУ - хто має право

Солдати строкової служби. Фото: Генштаб ЗСУ

Проходження строкової служби і звільнення з неї, навіть у часи воєнного стану, не є підставою для виїзду за кордон. Єдиним винятком є ситуація, коли громадянина звільнили від проходження строкової служби за станом здоров’я.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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Скасування строкової служби в Україні

В Україні після початку повномасштабного вторгнення були реформовані Збройні сили України.

Зокрема, була скасована така форма військової служби, як строкова.

Її замінили базовою військовою підготовкою, яку має пройти кожен військовозобов’язаний громадян.

Та частина громадян все ж встигла закінчити проходження стокової служби під час дії воєнного стану.

Виїзд за кордон після відбуття строкової служби

До юристів звернувся з питанням громадянин, який пройшов строкову службу під час війни і був демобілізований із ЗСУ — він поцікавився, чи має право зараз, після демобілізації, виїжджати за кордон.

Адвокат Юрій Айвазян наголосив, що для виїзду за межі України в умовах воєнного стану треба мати для цього законні підстави.

"Саме той факт, що ви звільненні зі служби, не надає вам права на виїзд за кордон, якщо звичайно вас не звільнили за станом здоров'я та не виключили з обліку в ТЦК", — підкреслив юрист.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, які документи потрібні для виїзду за кордон заброньованим.

Також ми повідомляли про те, чи можуть виїхати за кордон обмежено придатні громадяни.