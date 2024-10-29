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Чи мають право на відстрочку студенти іноземних ВНЗ в Україні

29 жовтня 2024 04:30
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор
Адвокат відповіли, чи мають право на відстрочку студенти іноземних ВНЗ
Студенти. Фото ілюстративне: nung.edu.ua
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор

В Україні усі студенти денної форми навчання, окрім тих, хто здобуває другу вищу освіту або ж освіту рівнем ниже, мають право на відстрочку. Однак проблема стосується й студентів іноземних ВНЗ.

Про це в інтерв'ю ТСН розповіла адвокат Вікторія Панченко.

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За словами Вікторії Панченко, окрім вищевказаних категорій студентів, право на відстрочку втратили й здобувачі освіти іноземних ВНЗ.

Адвокат пояснила, що іноземні заклади освіти не мають української ліцензії та не здійснюють освітню діяльність в Україні. У зв'язку з цим, вони не мають доступу до Єдиної електронної бази з питань освіти (ЄДЕБО).

Таким чином, іноземні заклади не можуть сформувати довідку студента з відомостями про дотримання умов послідовності поточної освіти.

Нагадаємо, нещодавно ми детально описували, хто зі студентів не має права на відстрочку від мобілізації в Україні.

Також ми повідомляли, що з листопада три категорії військовозобов’язаних будуть оформлювати відстрочку від мобілізації дистанційно, за допомогою застосунку "Резерв+". Це студенти денної форми, багатодітні батьки та люди з інвалідністю.

мобілізація студенти війна в Україні освіта Бронь від мобілізації

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