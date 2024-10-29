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Имеют ли право на отсрочку студенты иностранных ВУЗов в Украине

29 октября 2024 04:30
Ткач Эдуард - редактор
Ткач Эдуард
редактор
Адвокат ответила, имеют ли право на отсрочку студенты иностранных ВУЗов
Студенты. Фото иллюстративное: nung.edu.ua
Ткач Эдуард - редактор
Ткач Эдуард
редактор

В Украине все студенты дневной формы обучения, кроме тех, кто получает второе высшее образование или образование уровнем ниже, имеют право на отсрочку. Однако проблема касается и студентов иностранных ВУЗов.

Об этом в интервью ТСН рассказала адвокат Виктория Панченко.

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По словам Виктории Панченко, кроме вышеуказанных категорий студентов право на отсрочку потеряли и соискатели образования иностранных ВУЗов.

Адвокат пояснила, что иностранные учебные заведения не имеют украинской лицензии и не осуществляют образовательную деятельность в Украине. В связи с этим они не имеют доступа к Единой электронной базе по вопросам образования (ЕДЭБО).

Таким образом, иностранные заведения не могут сформировать справку студента с информацией о соблюдении условий последовательности текущего образования.

Напомним, что недавно мы подробно описывали, кто из студентов не имеет права на отсрочку от мобилизации в Украине.

Также мы сообщали, что с ноября три категории военнообязанных будут оформлять отсрочку от мобилизации дистанционно с помощью приложения "Резерв+". Это студенты дневной формы, многодетные родители и люди с инвалидностью.

мобилизация студенты война в Украине образование Бронь от мобилизации

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