Адвокат ответила, имеют ли право на отсрочку студенты иностранных ВУЗов

Имеют ли право на отсрочку студенты иностранных ВУЗов в Украине
В Украине все студенты дневной формы обучения, кроме тех, кто получает второе высшее образование или образование уровнем ниже, имеют право на отсрочку. Однако проблема касается и студентов иностранных ВУЗов.
Об этом в интервью ТСН рассказала адвокат Виктория Панченко.
Что сказала юрист
По словам Виктории Панченко, кроме вышеуказанных категорий студентов право на отсрочку потеряли и соискатели образования иностранных ВУЗов.
Адвокат пояснила, что иностранные учебные заведения не имеют украинской лицензии и не осуществляют образовательную деятельность в Украине. В связи с этим они не имеют доступа к Единой электронной базе по вопросам образования (ЕДЭБО).
Таким образом, иностранные заведения не могут сформировать справку студента с информацией о соблюдении условий последовательности текущего образования.
Напомним, что недавно мы подробно описывали, кто из студентов не имеет права на отсрочку от мобилизации в Украине.
Также мы сообщали, что с ноября три категории военнообязанных будут оформлять отсрочку от мобилизации дистанционно с помощью приложения "Резерв+". Это студенты дневной формы, многодетные родители и люди с инвалидностью.
Читайте Новини.LIVE!