Чи можуть у мобілізованих відбирати телефони в навчальних центрах ЗСУ

Чи мають право відбирати телефони у навчальних центрах ЗСУ
Можливість використання приватних мобільних телефонів у навчальних центрів ЗСУ врегульовується командуванням цих центрів. Військовослужбовець, у якого відібрали телефон до кінця навчання, має право подати скаргу на ім’я командира чи вищого командування.
Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.
Мобільні телефони в армії та навчальних центрах
До юристів звернулася громадянка, яка розповіла, що у її сина-військовослужбовця у навчальному центрі відібрали мобільний телефон до кінця курсів.
Жінка поцікавилася, наскільки це рішення є законним.
"Питання щодо користування мобільними телефонами вирішується командиром частини", — пояснив громадянці адвокат Юрій Айвазян.
Що можна зробити, коли у НЦ відібрали телефон
Юрист пояснив, що можна зробити у такій ситуації.
"Якщо військовослужбовець не згоден із таким рішенням, він може звернутись до командира із рапортом з проханням повернути телефон у користування", — зазначив Айвазян.
Він також додав, що військовий у такій ситуації має право звернутися зі скаргою до вищого командування.
Нагадаємо, ми раніше повідомляли про те, що у навчальних центрах ЗСУ збільшили тривалість підготовки мобілізованих.
Також ми писали про те, чи можливо пройти військово-лікарську комісію у навчальному центрі.
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