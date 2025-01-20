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Чи мають право відбирати телефони у навчальних центрах ЗСУ

20 січня 2025 22:02
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Чи можуть у мобілізованих відбирати телефони в навчальних центрах ЗСУ
Військовослужбовець зі смартфоном. Фото: "АрміяInform"
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Можливість використання приватних мобільних телефонів у навчальних центрів ЗСУ врегульовується командуванням цих центрів. Військовослужбовець, у якого відібрали телефон до кінця навчання, має право подати скаргу на ім’я командира чи вищого командування.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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До юристів звернулася громадянка, яка розповіла, що у її сина-військовослужбовця у навчальному центрі відібрали мобільний телефон до кінця курсів.

Жінка поцікавилася, наскільки це рішення є законним.

"Питання щодо користування мобільними телефонами вирішується командиром частини", — пояснив громадянці адвокат Юрій Айвазян.

Що можна зробити, коли у НЦ відібрали телефон

Юрист пояснив, що можна зробити у такій ситуації.

"Якщо військовослужбовець не згоден із таким рішенням, він може звернутись до командира із рапортом з проханням повернути телефон у користування", — зазначив Айвазян.

Він також додав, що військовий у такій ситуації має право звернутися зі скаргою до вищого командування.

Нагадаємо, ми раніше повідомляли про те, що у навчальних центрах ЗСУ збільшили тривалість підготовки мобілізованих.

Також ми писали про те, чи можливо пройти військово-лікарську комісію у навчальному центрі.

ЗСУ телефони рапорт військовослужбовці навчальні центри

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