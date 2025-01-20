Могут ли у мобилизованных отбирать телефоны в учебных центрах ВСУ

Военнослужащий со смартфоном. Фото: "АрміяInform"

Возможность использования частных мобильных телефонов в учебных центрах ВСУ регулируется командованием этих центров. Военнослужащий, у которого отобрали телефон до конца обучения, имеет право подать жалобу на имя командира или высшего командования.

Об этом на портале "Юристы.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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К юристам обратилась гражданка, которая рассказала, что у ее сына-военнослужащего в учебном центре отобрали мобильный телефон до конца курсов.

Женщина поинтересовалась, насколько это решение является законным.

"Вопрос относительно пользования мобильными телефонами решается командиром части", — объяснил гражданке адвокат Юрий Айвазян.

Что можно сделать, когда в УЦ отобрали телефон

Юрист объяснил, что можно сделать в такой ситуации.

"Если военнослужащий не согласен с таким решением он может обратиться к командиру с рапортом с просьбой вернуть телефон в пользование", — отметил Айвазян.

Он также добавил, что военный в такой ситуации имеет право обратиться с жалобой к высшему командованию.

Напомним, мы ранее сообщали о том, что в учебных центрах ВСУ увеличили продолжительность подготовки мобилизованных.

Также мы писали о том, возможно ли пройти военно-врачебную комиссию в учебном центре.