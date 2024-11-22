Учебка ЗСУ в Україні — нові правила, скільки триває та що вивчають

Тренування військових. Фото: Генштаб ЗСУ

В Україні з жовтня 2024 року запровадили пілотний проєкт із 45-денної підготовки мобілізованих на базі чотирьох головних навчальних центрів ЗСУ. Тривалість військового навчання значно збільшили, додавши більше годин до теоретичної та практичної частини.

Як саме проходить підготовка мобілізованих у навчальних центрах та що вони вивчають розповіли у Генштабі ЗСУ для NV.

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Тривалість навчання збільшили на 78 годин у порівнянні з попередньою програмою. При цьому денне навантаження скорочено з 10 до 8 годин.

Вогнева підготовка: на цей напрям виділено 101 годину — на 33 більше, ніж раніше. Кількість вправ зі стрільби зросла до 45, у порівнянні з 23 за старою програмою. А на тактичну підготовку виділили 97 годин, що на 6 годин більше, ніж раніше.

Щодо підходу до фізичної підготовки є теж чимало змін. Загалом до неї додали 10 годин з яких:

3 години присвячено протидії ворожим БПЛА;

7 годин — підготовці у сфері радіоелектронної боротьби (РЕБ).

Комплексне тактичне завдання продовжили на 18 годин. Щодо інших напрямків 4 години додатково ввели на військову топографію, а також по 3 години на мінну безпеку та розвідувальну підготовку та 2 години на зв'язок та комунікацію.

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Замість тактичної медицини до програми введено 16 годин домедичної підготовки, що дозволить військовим більш ефективно надавати першу допомогу в польових умовах.

Нагадаємо, у суспільстві побутує думка, що військові одразу з ТЦК прямують в окопи — як насправді відбувається процес мобілізації військовозобов'язаних.

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