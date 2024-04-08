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Мобилизуют ли должников по уплате алиментов как наказание — ответ юриста

8 апреля 2024 22:45
kartasheva.jpg - Антонина Карташева
Антонина Карташева
Журналистка
Выплата алиментов 2024 - мобилизуют ли должников
Вручение повесток. Фото: Соцсети
kartasheva.jpg - Антонина Карташева
Антонина Карташева
Журналистка

В Украине должники по уплате алиментов детям получают достаточно жесткие санкции — от пени до запрета выезда за границу. Все зависит от суммы задолженности.

Могут ли в качестве наказания гражданина отправить служить — в комментарии Новини.LIVE рассказала юрист Надежда Шуляк.

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Размер алиментов в 2024 году

Размер алиментов в Украине определяется семейным кодексом. На одного ребенка он составляет не менее 50% прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста.

С января 2024 года минимальный гарантированный размер алиментов следующий:

  • для детей до 6 лет — 1 281,5 грн;
  • для детей от 6 до 18 лет — 1 598 грн.

Определяют размер алиментов, учитывая количество детей:

  • на одного ребенка — 1/4 от дохода;
  • на двоих — 1/3 от дохода;
  • на трех и более — 1/2 от дохода.

"Однако суд может учитывать и состояние здоровья, и материальное состояние ребенка, а также плательщика алиментов. Обращают внимание на наличие других детей и нетрудоспособных родственников, права собственности и расходы и доходы плательщика", — добавила юрист.

Юристка Надежда Шуляк
Юрист Надежда Шуляк. Фото: Новини.LIVE

Наказание за неуплату алиментов

Если гражданин не платит алименты, то в судовом порядке на него налагаются санкции. Все зависит от суммы задолженности.

Может быть штраф в размере 20%, 30% и 50% суммы задолженности. Все зависит от количества лет, когда не уплачивались алименты.

Также при наличии задолженности по уплате алиментов более чем за 4 месяца государственный исполнитель может вынести постановление о применении к должнику одно из таких временных ограничений:

  • в праве выезда за пределы Украины;
  • в праве управления транспортными средствами;
  • в праве пользования огнестрельным, охотничьим, пневматическим и охлажденным оружием и некоторыми другими видами оружия;
  • в праве охоты.

Все указанные ограничения применяются сроком погашения задолженности в полном объеме.

Мобилизация должников по алиментам

"Законодательством не предусмотрены меры воздействия на должника путем его мобилизации в ВСУ. В случае если должник подпадает под категории лиц, которые могут быть призваны на военную службу, то сам факт наличия задолженности по уплате алиментов не влияет на порядок мобилизации", — пояснила юрист.

Алименты на детей из военнослужащих в 2023 году
Должны ли военные платить алименты. Фото: из открытых источников

Должник может быть мобилизован в установленном законом порядке. Кроме того, никаких ограничений по взысканию алиментов с военнослужащих не установлено.

Напомним, мобилизационные процессы в Украине продолжаются, и они часто сопровождаются спорами и скандалами. Законодательство меняется по отношению к некоторым категориям граждан. Новини.LIVE узнало, могут ли мобилизовать людей, находящихся в СИЗО.

Раньше мы писали, в чем разница между военнообязанными и призывниками, ведь не всем могут выдавать повести и призывать к службе в армии.

закон
алименты
мобилизация
наказание
юрист

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