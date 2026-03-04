Відео
Чи мобілізують "обмежено придатних" до 25 років — що каже адвокат

Чи мобілізують "обмежено придатних" до 25 років — що каже адвокат

Дата публікації: 4 березня 2026 04:30
Юрист сказала, чи можуть в Україні мобілізувати обмежено придатних до 25 років
Студенти та мобілізація. Фото: "Вечірній Київ", "Львівська політехніка". Колаж: Новини.LIVE

В Україні наразі не мобілізують чоловіків, яким менше 25 років і вони без досвіду військової служби. Однак існують деякі нюанси щодо тих, хто був раніше "обмежено придатним". 

Як повідомляє Новини.LIVE, про це в коментарі "Актум" сказала адвокатка Поліна Дудчак.

Юристка пояснила, що чоловіки віком від 18 до 25 років не підлягають обов'язковій мобілізації, якщо раніше не проходили військову службу, не мають бойового чи службового досвіду і не належать до числа резервістів після підготовки або служби.

Водночас вона уточнила, що якщо людина вже має статус військовозобов'язаної на підставі попереднього рішення військово-лікарської комісії, це може впливати на її подальші обов'язки — зокрема, на необхідність проходження повторних перевірок і можливість підписання контракту.

За словами адвоката, громадяни, які мають законні підстави для відтермінування - навчання, офіційне бронювання або пільги згідно із законом, - мають право підтвердити їх документально. Наявність таких підстав захищає від мобілізації.

Вона також звернула увагу, що через зміни в законодавстві раніше виникали спірні ситуації. Зокрема, якщо особа віком до 25 років мала статус "обмежено придатна", а згодом була визнана придатною до служби, її могли віднести до категорії військовозобов'язаних. Це фактично формувало правову "сіру зону".

Водночас закон № 11379-д забороняє таку мобілізацію чоловіків до 25 років без їхньої згоди. Однак документ не передбачає автоматичної демобілізації тих, хто вже був призваний за колишніми нормами.

Нагадаємо, нещодавно керівник Офісу президента Кирило Буданов заявив, що мобілізація в Україні триватиме до самого завершення війни.

Також ми писали, що очільник Міноборони Михайло Федоров анонсував, що має намір розв'язати проблему з мобілізацією та СОЧ. Один із варіантів - активніше залучати до лав ЗСУ іноземців.

армія військові мобілізація війна в Україні обмежено придатні військова служба
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
