Україна
Мобілізація в Україні буде до кінця війни, — Буданов

Мобілізація в Україні буде до кінця війни, — Буданов

Ua ru
Дата публікації: 1 березня 2026 04:40
Буданов заявив, що мобілізація в Україні буде до кінця війни
Кирило Буданов. Фото: Reuters

Керівник Офісу президента Кирило Буданов заявив, що до кінця війни Україна не зможе вирішити питання мобілізації. Він наголосив, що ця проблема не тільки України, в історії з цим стикалися й інші країни.

Як повідомляє Новини.LIVE, про це Буданов сказав в інтерв'ю українським телеканалам.

Читайте також:

Що сказав Буданов про мобілізацію в Україні

"Мені прикро вас засмучувати, але допоки йде війна, питання мобілізації ніхто в світі вирішити ніде не зміг і не зможе. І Україна в цьому випадку винятком не стане", — заявив керівник ОП.

Буданов наголосив, що суть питання глибша, ніж здається на перший погляд. Реагуючи на тему "бусифікації", він звернув увагу на тих громадян, які ухиляються від мобілізації.

"Людина, яка живе в Україні, де 12 років йде війна, 4 роки повномасштабна, вважає, що воювати повинен хтось інший — вона правильно поступає чи ні?", — задав питання Буданов.

Нагадаємо, кілька днів тому президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна кожного місяця мобілізує від 30 до 34 тисяч людей.

Також ми писали, за словами глави Міноборони Михайла Федорова, наразі розробляється план для вирішення проблеми із мобілізацією та СЗЧ. Зокрема, до лав ЗСУ планують більш активно залучати іноземців.

