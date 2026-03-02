Відео
В Україні з'являться нові контракти для військових — подробиці від ОП

В Україні з'являться нові контракти для військових — подробиці від ОП

Дата публікації: 2 березня 2026 04:30
В Україні запровадять нові контракти для військових
Павло Паліса. Фото: Суспільне Новини/Олександр Брамський

Для українських військовослужбовців розробляють нові контракти. Над відповідним законопроєктом, який презентують найближчим часом, наразі працює міністр оборони України Михайло Федоров.

Про це в інтерв'ю "Радіо Свобода" повідомив заступник керівника Офісу Президента Павло Паліса, передає Новини.LIVE.

Читайте також:

Нові контракти для захисників України 

"Найближчим часом ми всі чекаємо запропонований новий проєкт. Запит на терміни служби, він зрозумілий. І ми спробуємо все-таки його реалізувати шляхом контрактів. Але теж треба враховувати і поточну ситуацію на фронті", — зазначив Паліса.

За його словами законопроєкт щодо нових контрактів напрацював і подавав до Верховної Ради ще попередній міністр оборони Денис Шмигаль, але після зміни керівництва оборонного відомства документ узяли на доопрацювання.

Раніше ми повідомляли, що громадяни віком до 25 років можуть долучитися до війська за програмою "Контракт 18–24". Щоправда, для цього доведеться пройти низку перевірок.

Також стало відомо, що Європа могла б допомогти Україні з переходом армії від мобілізаційної моделі до контрактної. У самої України для втілення таких змін наразі немає грошей.

армія військовий призов мобілізація військовослужбовці військова служба
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
