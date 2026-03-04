Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортВоенная экономикаАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Гороскоп
Деньги ВСУ
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Метео
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Мобилизация Мобилизуют ли "ограниченно годных" до 25 лет — что говорит адвокат

Мобилизуют ли "ограниченно годных" до 25 лет — что говорит адвокат

Ua ru
Дата публикации 4 марта 2026 04:30
Юрист сказала, могут ли в Украине мобилизовать ограниченно годных до 25 лет
Студенты и мобилизация. Фото: "Вечірній Київ", "Львівська політехніка". Коллаж: Новини.LIVE

В Украине на данный момент не мобилизуют мужчин, которым меньше 25 лет и они без опыта военной службы. Однако существует некоторые нюансы относительно тех, кто был ранее "ограниченно годным".

Как сообщает Новини.LIVE, об этом в комментарии "Актум" сказала адвокат Полина Дудчак.

Реклама
Читайте также:

Могут ли ТЦК мобилизовать "ограниченно годных" до 25 лет

Юрист объяснила, что мужчины в возрасте от 18 до 25 лет не подлежат обязательной мобилизации, если ранее не проходили военную службу, не имеют боевого или служебного опыта и не относятся к числу резервистов после подготовки или службы.

При этом она уточнила, что если человек уже имеет статус военнообязанного на основании предыдущего решения военно-врачебной комиссии, это может влиять на его дальнейшие обязанности — в частности, на необходимость прохождения повторных проверок и возможность подписания контракта.

По словам адвоката, граждане, имеющие законные основания для отсрочки — обучение, официальное бронирование или льготы по закону — вправе подтвердить их документально. Наличие таких оснований защищает от мобилизации.

Она также обратила внимание, что из-за изменений в законодательстве ранее возникали спорные ситуации. В частности, если лицо младше 25 лет имело статус "ограниченно годный", а впоследствии было признано годным к службе, его могли отнести к категории военнообязанных. Это фактически формировало правовую "серую зону".

В то же время закон № 11379-д запрещает такую мобилизацию мужчин до 25 лет без их согласия. Однако документ не предусматривает автоматической демобилизации тех, кто уже был призван по прежним нормам.

Напомним, недавно руководитель Офисе президента Кирилл Буданов заявил, что мобилизация в Украине будет продолжаться до самого завершения войны.

Также мы писали, что глава Минобороны Михаил Федоров анонсировал, что намерен решить проблему с мобилизацией и СОЧ. Один из вариантов — более активно привлекать в ряды ВСУ иностранцев.

армия военные мобилизация война в Украине ограниченно пригодные военная служба
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации