Юрист сказала, могут ли в Украине мобилизовать ограниченно годных до 25 лет

Студенты и мобилизация. Фото: "Вечірній Київ", "Львівська політехніка". Коллаж: Новини.LIVE

В Украине на данный момент не мобилизуют мужчин, которым меньше 25 лет и они без опыта военной службы. Однако существует некоторые нюансы относительно тех, кто был ранее "ограниченно годным".

Как сообщает Новини.LIVE, об этом в комментарии "Актум" сказала адвокат Полина Дудчак.

Реклама

Читайте также:

Могут ли ТЦК мобилизовать "ограниченно годных" до 25 лет

Юрист объяснила, что мужчины в возрасте от 18 до 25 лет не подлежат обязательной мобилизации, если ранее не проходили военную службу, не имеют боевого или служебного опыта и не относятся к числу резервистов после подготовки или службы.

При этом она уточнила, что если человек уже имеет статус военнообязанного на основании предыдущего решения военно-врачебной комиссии, это может влиять на его дальнейшие обязанности — в частности, на необходимость прохождения повторных проверок и возможность подписания контракта.

По словам адвоката, граждане, имеющие законные основания для отсрочки — обучение, официальное бронирование или льготы по закону — вправе подтвердить их документально. Наличие таких оснований защищает от мобилизации.

Она также обратила внимание, что из-за изменений в законодательстве ранее возникали спорные ситуации. В частности, если лицо младше 25 лет имело статус "ограниченно годный", а впоследствии было признано годным к службе, его могли отнести к категории военнообязанных. Это фактически формировало правовую "серую зону".

В то же время закон № 11379-д запрещает такую мобилизацию мужчин до 25 лет без их согласия. Однако документ не предусматривает автоматической демобилизации тех, кто уже был призван по прежним нормам.

Напомним, недавно руководитель Офисе президента Кирилл Буданов заявил, что мобилизация в Украине будет продолжаться до самого завершения войны.

Также мы писали, что глава Минобороны Михаил Федоров анонсировал, что намерен решить проблему с мобилизацией и СОЧ. Один из вариантов — более активно привлекать в ряды ВСУ иностранцев.