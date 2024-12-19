Звільнення із ЗСУ багатодітного батька - коли це можливо

Військовослужбовці ЗСУ. Фото: Pro100media

Багатодітний батько може піти служити в Збройні сили України добровільно. Але в будь-який момент він може звільнитися з лав ЗСУ на підставі наявності трьох чи більше неповнолітніх дітей.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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Мобілізація і багатодітні батьки

В Україні продовжується мобілізація військовозобов’язаного населення. Мобілізація була оголошена після запровадження військового стану на усій території України.

Частина військовозобов’язаних має право на відстрочку від мобілізації.

Зокрема, це стосується тих чоловіків, які мають на вихованні трьох чи більше неповнолітніх дітей.

Чи мають право багатодітні військові звільнитися

Разом з тим, багатодітні батьки можуть потрапити до лав Збройних сил України добровільно, підписавши контракт на військову службу.

Але це не анулює їхню можливість звільнитися з лав ЗСУ через наявність щонайменше трьох неповнолітніх дітей.

Для цього багатодітний військовослужбовець має написати відповідний рапорт на ім’я командира військової частини, у якій він проходить службу.

Нагадаємо, ми раніше писали, коли багатодітного батька можуть мобілізувати.

Додамо, ми писали про те, чому і коли багатодітному батьку треба проходити військово-лікарську комісію.