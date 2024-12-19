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Может ли многодетный отец уволиться из ВСУ

19 декабря 2024 22:00
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Увольнение из ВСУ многодетного отца - когда это возможно
Военнослужащие ВСУ. Фото: Pro100media
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Многодетный отец может служить в Вооруженные силы Украины добровольно. Но в любой момент он может уволиться из рядов ВСУ на основании наличия трех или более несовершеннолетних детей.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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Мобилизация и многодетные родители

В Украине продолжается мобилизация военнообязанного населения. Мобилизация была объявлена после введения военного положения на всей территории Украины.

Часть военнообязанных имеет право на отсрочку от мобилизации.

В частности, это касается мужчин, имеющих на воспитании трех или более несовершеннолетних детей.

Имеют ли право многодетные военные уволиться

Вместе с тем, многодетные родители могут попасть в ряды Вооруженных сил Украины добровольно, подписав контракт на военную службу.

Но это не аннулирует их возможность уволиться из рядов ВСУ из-за наличия по меньшей мере трех несовершеннолетних детей.

Для этого многодетный военнослужащий должен написать рапорт на имя командира воинской части, в которой он проходит службу.

Напомним, мы раньше писали, когда многодетного отца могут мобилизовать.

Добавим, мы писали о том, почему и когда многодетному отцу нужно проходить военно-врачебную комиссию.

ВСУ дети увольнение мобилизация родители

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