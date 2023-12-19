Переведення пораненого військовослужбовця до ТЦК - як це зробити

Допомога пораненому військовослужбовцю. Фото: Генштаб ЗСУ

У багатьох випадках поранені військовослужбовці хочуть перевестися на службу до ТЦК та СП. Втім, чи це легко зробити і як написати рапорт.

Про це розповіли юристи.

Читайте також:

Переведення пораненого бійця на службу до ТЦК

За словами адвоката Євгена Корнійчука, для переведення до іншої ТЦК необхідно спочатку отримати згоду від того ТЦК, до якого ви хочете перейти. Після отримання згоди слід написати рапорт, який не має суворої форми. До цього рапорту слід додати твердження від ТЦК, до якого планується переведення, і навіть рішення ВЛК.

Своєю чергою, юрист Юрій Айвазян стверджує, що для ефективної та своєчасної перестановки у військових структурах необхідно слідувати трьом основним критеріям:

Наявність зв'язку з частиною, куди передбачається переклад.

Наявність вагомих причин такого переходу.

Переконливий доказ потреби в переміщенні для безпосереднього керівника.

"Переводи військовослужбовців регулюються статтею 110 положень про військову службу громадян України у ЗСУ. Переклад здійснюється у випадках, коли звільнення з поточних посад або призначення на нові посади підпадає під певні категорії призначень", — каже він.

На підставі чого приймається рішення про стан здоров'я військовослужбовця

Також юрист додав, що рішення ВЛК щодо стану здоров'я приймається в індивідуальному порядку, з урахуванням військової спеціалізації, посади, віку, фактично виконуваної роботи та пристосованості до неї.

"У рішенні зазначається, які види служби та роботи неприйнятні для військовослужбовця. Люди, визнані обмежено придатними до служби, не можуть служити у високомобільних десантних військах, на флоті, у морській піхоті, спецспорудах. Такі військовослужбовці можуть бути придатні для роботи в підрозділах забезпечення, військових комісаріатах, установ, організацій, навчальних закладів", — каже Юрій Айвазян.

Водночас адвокат додав, що, виходячи з вищевказаних норм, військовослужбовцям цієї категорії зазвичай забороняється важка фізична праця та надмірні емоційно-психологічні навантаження.

Нагадаємо, що в Україні триває воєнний стан та загальна мобілізація. Цього року Міноборони затвердив новий розклад хвороб, згідно з яким визначається рівень придатності до військової служби. Зміни були внесені наказом міністерства від 18 серпня 2023 року № 490, а набули чинності 25 серпня.