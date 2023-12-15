Мобилизация в Украине — с какими болезнями могут отправить на фронт

Работник ТЦК разговаривает с военнообязанным в присутствии полицейских. Фото: tulchin-rda.gov.ua

В Украине продолжается военное положение и всеобщая мобилизация. В этом году Минобороны утвердило новое расписание болезней, согласно которому определяется уровень годности к военной службе. Изменения были внесены приказом министерства от 18 августа 2023 года № 490, а в силу вступили 25 августа.

О том с какими болезнями могут мобилизовать во время войны, рассказал OBOZ.UA.

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С какими болезнями могут мобилизовать во время войны

Относительно некоторых болезней в Положении о военно-врачебной экспертизе в ВСУ были приняты изменения.

Речь идет о таких медицинских диагнозах:

Полностью излеченный туберкулез;

Вирусные гепатиты с незначительными нарушениями функций;

Носительство ВИЧ без симптомов;

Болезни крови и кроветворных органов, которые не прогрессируют или прогрессируют медленно, с незначительными нарушениями функций и жидкими обострениями анемии, нарушения свертывания крови, пурпура, геморрагические состояния (которые сопровождаются повышенной кровоточивостью), а также другие заболевания этой природы, включающие нарушения иммунного механизма;

Болезни эндокринной системы с незначительными нарушениями функций;

Кратковременные легкие проявления психических расстройств;

Невротические расстройства, связанные со стрессом, и соматоформные расстройства при умеренно выраженных, кратковременных проявлениях, сопровождающихся состоянием астении (чрезмерная утомляемость, слабость, смены настроения);

Болезни центральной нервной системы, медленно развивающиеся с незначительными нарушениями функций.

Эпизодические и пароксизмальные расстройства (проблемы с центральной нервной системой, сопровождающиеся кратковременной потерей сознания), кроме эпилепсии, с незначительными нарушениями функций органов и систем.

Правозащитник Любовь Галан для "Украинской правды" рассказала, что эти изменения не включают новые заболевания в список, поскольку лица с такими диагнозами могли быть призваны к военной службе и раньше. По ее словам, некоторые состояния или их уровни тяжести, ранее считавшиеся причиной непригодности, теперь могут не считаться таковыми. Поэтому людей с такими диагнозами могут призвать на военную службу.

Галан считает, что люди с такими болезнями могут выполнять службу, ведь большинство из них способны нормально функционировать. По ее словам, важно учитывать вопросы, связанные с формой службы, доступом к необходимой терапии, контролем инфекций и другими рисками, касающимися конкретных категорий состояний.

Напомним, в Украине продолжают действовать военное положение и всеобщая мобилизация. В этот период военнообязанным мужчинам от 18 до 60 лет вручают повестки для уточнения данных. Но бывают случаи, когда личности сознательно игнорируют этот документ и не появляются в ТЦК и СП.

Также мы писали, что в Украине военнослужащие ВСУ, во время боевых действий получившие ранения, травму или контузию и признанные ВВК ограниченно пригодными, имеют право устроиться на работу в территориальные центры комплектования и социальной поддержки.