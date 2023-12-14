Мобилизация в Украине — как военному попасть на службу в ТЦК и СП

Военнослужащие, работающие в ТЦК. Фото: УНИАН

В Украине военнослужащие ВСУ, получившие во время боевых действий ранения, травму или контузию и признанные ВВК ограниченно пригодными, имеют право устроиться на работу в территориальные центры комплектования и социальной поддержки.

Об этом рассказал начальник Одесского ТЦК и СП Александр Охрименко на брифинге в Ukraine Media Center Odesa.

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Так, по словам военного, на самом деле перевестись на другую должность несложно. Алгоритм действий следующий:

обратиться к своему непосредственному начальнику, управляющему или командиру и сообщить о желании проходить службу в ТЦК;

предоставить заявление с соответствующими документами о получении травмы, ранения, контузии или об ухудшении состояния здоровья;

руководитель рассматривает и принимает решение;

военного принимают на службу в ТЦК.

"(Военнослужащий, — Ред.) При необходимости и возможности предоставляет соответствующую справку военно-врачебной комиссии, что он действительно имеет статус "ограниченно пригодный к военной службе". Далее командир это рассматривает и по номенклатуре назначения этот военнослужащий может быть принят на службу в ТЦК", — рассказал Александр Охрименко.

Смотреть с 21:35:

Раньше мы писали, кого из украинцев могут мобилизовать на военную службу, но отправить на фронт не имеют права.

Напомним, мы рассказывали, как ограниченно пригодные мужчины могут оказаться среди штурмовиков.

Также мы сообщали, как попасть в желаемое подразделение ВСУ и по своей специальности.