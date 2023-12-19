Перевод раненого военнослужащего в ТЦК - как это сделать

Помощь раненному военнослужащему. Фото: Генштаб ВСУ

Во многих случаях раненые военнослужащие хотят перевестись на службу в ТЦК и СП. Впрочем, легко ли это сделать и как написать рапорт.

Об этом рассказали юристы.

Читайте также:

Перевод раненого бойца на службу в ТЦК

По словам адвоката Евгения Корнийчука, для перевода в другой ТЦК необходимо сначала получить согласие от того ТЦК, в который вы хотите перейти. После получения согласия нужно написать рапорт, который не имеет строгой формы. К этому рапорту следует приложить утверждение от ТЦК, в который планируется перевод, а также решение ВВК.

В свою очередь, юрист Юрий Айвазян утверждает, что для эффективной и своевременной перестановки в военных структурах, необходимо следовать трем основным критериям:

Наличие связи с той частью, куда предполагается перевод.

Наличие веских причин для такого перехода.

Убедительное доказательство потребности в перемещении для непосредственного руководителя.

"Переводы военнослужащих регулируются статьей 110 положений о военной службе граждан Украины в ВСУ. Перевод осуществляется в случаях, когда освобождение от текущих должностей или назначение на новые должности подпадает под определенные категории назначений", — говорит он.

На основании чего принимается решение о состоянии здоровья военнослужащего

Также юрист добавил, что решения ВВК по поводу состояния здоровья принимается в индивидуальном порядке, с учетом военной специализации, занимаемой должности, возраста, фактически выполняемой работы и приспособленности к ней.

"В решении указывается, какие виды службы и работы неприемлемы для военнослужащего. Люди, признанные ограниченно годными к службе, не могут служить в высокомобильных десантных войсках, на флоте, в морской пехоте, спецсооружениях. Такие военнослужащие могут быть пригодны для работы в подразделениях обеспечения, военных комиссариатах, учреждениях, организациях, учебных заведениях", — говорит Юрий Айвазян.

Вместе с тем адвокат добавил, что исходя из вышеуказанных норм, военнослужащим данной категории обычно запрещается тяжелый физический труд и чрезмерные эмоционально-психологические нагрузки.

Напомним, что в Украине продолжается военное положение и всеобщая мобилизация. В этом году Минобороны утвердило новое расписание болезней, согласно которому определяется уровень годности к военной службе. Изменения были внесены приказом министерства от 18 августа 2023 года № 490, а в силу вступили 25 августа.