Бронирование для резервиста - когда резервист получить бронь

Граждане, зачисленные в оперативный резерв. Фото: Генштаб ВСУ

Граждане, которые зачислены в оперативный резерв, не имеют права на бронирование от мобилизации. Но некоторые суды уже приняли решение о том, что резервист все же может быть забронирован или получить отсрочку.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал юрист Владислав Дерий.

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Бронирование и резервисты

В Украине продолжается процесс всеобщей мобилизации, во время которой часть граждан, работающих на стратегически важных предприятиях, имеет право на бронирование.

Но это касается только военнообязанных граждан, пояснил юрист Владислав Дерий, потому что резервисты, то есть граждане, которые были зачислены в оперативный резерв, не смогут получить бронирование.

"Если гражданин зачислен в оперативный резерв и об этом есть отметка в военном билете — он получит отказ в бронировании", — заверил юрист.

Когда резервист может быть забронирован

Вместе с тем, добавил Владислав Дерий, существуют и прецеденты, когда резервисты смогли получить бронирование или отсрочку.

"Уже есть решение суда, где суд стал на сторону резервиста и обязал ТЦК оформить отсрочку", — подчеркнул юрист.

Но, добавил Дерий, в том случае бронирование происходило по спискам в Минэкономики.

Напомним, мы ранее писали о том, какой территориальный центр комплектования может мобилизовать резервиста.

Добавим, мы сообщали о том, что такое оперативный резерв Вооруженных сил Украины.