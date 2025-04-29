Бронювання від мобілізації у травні 2025 — хто може отримати та як

Військовозобов'язаний в територіальному центрі комплектування. Фото: Миколаївський ОТЦК та СП/Facebook

В Україні продовжили воєнний стан та загальну мобілізацію до 8 серпня 2025 року. У цей період підприємства, установи та організації, які мають статус критично важливих, мають право забронювати військовозобов'язаних чоловіків від призову на військову службу.

Хто може отримати бронь від мобілізації у травні 2025 року та як її можна оформити, розповідаємо далі у матеріалі.

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Бронювання від мобілізації — останні важливі зміни

Бронювання — це відстрочка, яка надається на певний період (до 12 місяців) працівникам підприємств, компаній, установ чи організацій, які є критично важливими для забезпечення обороноздатності держави.

Питання бронювання працівників регулює постанова Кабінету Міністрів України №76 від 27 січня 2023 року "Деякі питання реалізації положень Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" щодо бронювання військовозобов'язаних на період мобілізації та на воєнний час".

Останні важливі зміни внесла постанова КМУ №360 від 28 березня 2025 року, вона оновлює редакцію постанови КМУ №76.

Зміни внесено до затверджених постановою №76:

Порядку бронювання військовозобов'язаних на період мобілізації та на воєнний час; Критеріїв і порядку, за якими здійснюється визначення підприємств, установ та організацій, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період, а також критично важливими для забезпечення потреб Збройних Сил, інших військових формувань в особливий період.

Бронювання військовозобов'язаних осіб. Фото: depositphotos.com

Хто може отримати бронювання від мобілізації у травні 2025

Існує перелік підприємств, які можуть забронювати до 100% своїх співробітників за відповідним рішенням уповноважених органів. До них належать:

Підприємства паливно-енергетичного комплексу (рішення Міністерства енергетики);

Підприємство, що є технічним адміністратором порталу "Дія";

Підприємства оборонно-промислового комплексу (рішення Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості);

Підприємства, до складу яких входять штатні збірні команди олімпійських, неолімпійських видів спорту та спорту осіб з інвалідністю (рішення Міністерства молоді та спорту);

Спеціалізовані установи ООН, закордонні дипломатичні установи, представництва міжнародних організацій (рішення Міністерства закордонних справ);

Спеціалізовані установи ООН, міжнародні судові органи, міжнародні чи неурядові організації та установи, членом, учасником або спостерігачем у яких є Україна.

Існують категорії працівників, які можуть бути заброньовані без урахування встановлених лімітів:

медичні працівники, для яких основною є робота в закладах охорони здоров'я;

працівники аварійно-відновлювальних бригад, які забезпечують функціонування електронних комунікаційних мереж;

працівники бригад, що займаються будівництвом стійких до знеструмлень електронних комунікаційних мереж (xPON) або мереж мобільного зв'язку;

працівники аварійно-відновлювальних бригад, які підтримують роботу газорозподільних систем.

Інші критично важливі підприємства можуть забронювати 50% співробітників. Бронь надається не довше ніж на 6 місяців і потім її треба поновлювати.

Вимоги до працівника для бронювання від мобілізації

Щоб працівник отримав бронь, він має відповідати таким вимогам:

бути офіційно влаштованим на підприємстві з критичним статусом;

бути військовозобов'язаним;

перебувати на військовому обліку;

мати актуальний військово-обліковий документ;

мати актуальні військово-облікові дані;

не перебувати у розшуку ТЦК та СП й не мати штрафів від територіального центру за порушення правил військового обліку.

Працівник ТЦК перевіряє дані військовозобов'язаного. Фото: Serhii Mykhalchuk

Правила та нюанси бронювання — що треба знати

Важливо: бронювання оформлює керівник підприємства, установи або організації (уповноважена особа). Співробітник не може зробити це самостійно.

Бронювання буде доступне виключно підприємствам, які отримали підтвердження критичності за новими правилами.

Всі бронювання в Україні здійснюються в електронному форматі через портал "Дія", без паперових документів чи наказів.

Розгляд заяв на бронювання працівників для критично важливих підприємств триває 72 години.

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