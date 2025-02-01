Базовая общевойсковая подготовка для студента - можно ли отложить на год

Процесс прохождения базовой общевойсковой подготовки. Фото: Сухопутные войска ВСУ

Базовую общую военную подготовку в высших учебных заведениях могут перенести на год. Решение о переносе по уважительной причине предоставляется руководителем образовательного учреждения.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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Студенты имеют права военнообязанных

По словам адвоката Юрий Айвазяна, базовая общая военная подготовка, которую должны пройти студенты, временно превращает их в военнообязанных.

По крайней мере, это касается прав и обязанностей этих лиц.

"Во время практических занятий, предусмотренных учебными планами базовой общевойсковой подготовки, на граждан Украины, которые проходят такую подготовку, распространяются права и обязанности, установленные законами для военнообязанных, призванных на учебные (проверочные) сборы", — пояснил юрист.

Когда БОВП могут отложить

Также Айвазян рассказал, что курс базовой военной подготовки может быть отложен на год.

"Разрешение на перенос практической подготовки базовой подготовки на следующий год для соискателей высшего образования, которые не прошли ее по уважительным причинам, предоставляется руководителем учреждения высшего образования, в котором проводится базовая подготовка таких соискателей", — подчеркнул адвокат.

Напомним, мы ранее писали о том, кто обязательно должен пройти базовую общевойсковую подготовку.

Добавим, мы сообщали о том, куда не возьмут работать мужчин без БОВП.