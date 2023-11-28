Чи може військовий із пенсійним посвідченням інваліда звільнитися із ЗСУ — пояснення юриста

Військовий на огляді у лікаря. Фото: Армія Inform

Наразі особи з інвалідністю не мають права на звільнення на підставі самої групи інвалідності. Для повного звільнення з лав Збройних сил України потрібен висновок військово-лікарської комісії про непридатність до служби.

Про це повідомляє адвокат Юрій Айвазян.

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Підстави для звільнення зі служби у ЗСУ

За інформацією юриста, звільнення за станом здоров'я здійснюється — на підставі висновку (постанови) ВЛК про непридатність до військової служби з виключенням з військового обліку або про непридатність до військової служби з переоглядом через 6-12 місяців.

За яких обставин військовий може бути звільнений від служби:

1. Під час дії воєнного стану:

за віком — у разі досягнення граничного віку перебування на військовій службі;

за станом здоров’я — на підставі висновку (постанови) ВЛК про непридатність до військової служби з виключенням з військового обліку або про непридатність до військової служби з переоглядом через 6-12 місяців;

у зв’язку з набранням законної сили обвинувальним вироком суду, яким призначено покарання у виді позбавлення волі, обмеження волі або позбавлення військового звання;

2. Через такі сімейні обставини або інші поважні причини (якщо військовослужбовці не висловили бажання продовжувати військову службу):

у зв’язку з вихованням дитини з інвалідністю віком до 18 років;

у зв’язку з вихованням дитини, хворої на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет, гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня, дитини, яка отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги;

у зв’язку з необхідністю здійснення постійного догляду за хворою дружиною (чоловіком), дитиною, а також батьками своїми чи дружини (чоловіка), що підтверджується відповідним медичним висновком медико-соціальної експертної комісії або лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров’я;

у зв’язку з наявністю дружини (чоловіка) з-поміж осіб з інвалідністю та/або одного із своїх батьків чи батьків дружини (чоловіка) з-поміж осіб з інвалідністю I чи II групи;

у зв’язку з необхідністю здійснення опіки над особою з інвалідністю, визнаною судом недієздатною;

у зв’язку з необхідністю здійснення постійного догляду за особою з інвалідністю I групи;

у зв’язку з необхідністю здійснення постійного догляду за особою з інвалідністю II групи або за особою, яка за висновком медико-соціальної експертної комісії або лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров’я потребує постійного догляду, у разі відсутності інших осіб, які можуть здійснювати такий догляд;

військовослужбовці-жінки — у зв’язку з вагітністю;

військовослужбовці-жінки, які перебувають у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, а також якщо дитина потребує домашнього догляду тривалістю, визначеною в медичному висновку, але не більш як до досягнення нею шестирічного віку;

один із подружжя, обоє з яких проходять військову службу і мають дитину (дітей) віком до 18 років;

військовослужбовці, які самостійно виховують дитину (дітей) віком до 18 років;

перебування на утриманні військовослужбовця трьох і більше дітей віком до 18 років;

якщо їхні близькі родичі (чоловік, дружина, син, донька, батько, мати, дід, баба або рідний (повнорідний, неповнорідний) брат чи сестра) загинули або пропали безвісти під час війни.

Граничний вік перебування на військовій службі

За словами адвоката, отримання пенсійного посвідчення інваліда внаслідок війни, не прирівнює вік до 60 років і не гарантує звільнення з лав ЗСУ.

"Якщо підстава для звільнення пов'язана зі станом здоров'я, то для цього Ви повинні бути або виключені з військового обліку, або мати висновок ВЛК про Вашу непридатність з переоглядом через 6-12 місяців", — вказав юрист.

Граничний вік перебування на військовій службі:

рядового, сержантського і старшинського складу, молодшого та старшого офіцерського складу — до 60 років;

вищого офіцерського складу — до 65 років.

Нагадаємо, в Україні тривають воєнний стан та загальна мобілізація. Зокрема, придатність до військової служби визначає ВЛК. У статтях 60 - 65 міститься перелік хвороб кістково-м’язової системи і сполучної тканини, як дають право на звільнення з військової служби.

Додамо, українським законодавством передбачено категорії громадян, які мають право на відстрочку. Таких осіб не можуть примусово мобілізувати на військову службу. Вступити до лав ЗСУ вони можуть виключно добровільно.