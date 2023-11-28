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Мобілізація триває — з якими хворобами суглобів та хребта не можуть призвати на службу

28 листопада 2023 04:30
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Мобілізація триває — з якими хворобами суглобів та хребта не можуть призвати на службу
Війському надають медичну допомогу. Фото: Сумська ОВА
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В Україні тривають воєнний стан та загальна мобілізація. Зокрема, придатність до військової служби визначає військово-лікарська комісія (ВЛК).

У статтях 60 - 65 міститься перелік хвороб кістково-м’язової системи і сполучної тканини, як дають право на звільнення з військової служби.

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За наявності яких хвороб не призвуть до війська: 

  • інфекційні артропатії М00-М15 (піогенні артрити, реактивні артропатії, хвороба Рейтера);
  • запальні поліартропатії М05-М15 (серопозитивний та серонегативний ревматоїдний артрит, синдром Фелті, ревматоїдний васкуліт, хвороба Стілла, ревматоїдний бурсит, псоріатичні та ентеропатичні артропатії, ювенільний артрит, подагра, кристалічні артропатії);
  • системні хвороби сполучної тканини М30-М36 (поліартеріїт вузликовий та споріднені стани, некротизуючі васкулопатії, гранулематоз Вегенера, синдром Такаясу, системний червоний вовчак, дерматополіміозит, системний склероз, сухий синдром Шегрена, хвороба Бехчета, дифузний еозинофільний фасціїт тощо);
  • анкілозуючий спондилоартрит М45;
  • артрози та інші ураження суглобів М15-М19, М22-М25 (поліартроз, коксартроз, гонартроз, інші артрози, ураження надколінка, внутрішньосуглобові ураження коліна та інших суглобів);
  • хвороби м’яких тканин М60-М79 (хвороби та ураження м’язів, синовіальної оболонки та сухожилків, бурсопатії, ентезопатії, ураження плеча);
  • остеопатії і хондропатії М80-М94 (остеопороз кісток з патологічним або без патологічного перелому, остеомаляція у дорослих, уповільнене зрощення перелому, стресові переломи, фіброзна дисплазія кісток, остеомієліт, остеонекроз, хвороба Педжета, юнацькі остеохондрози кісток (крім хребта), інші остеохондропатії та ураження хряща);
  • набуті деформації та дефекти пальців кисті та стопи S60-69, S90-99;
  • набуті деформації кінцівок Т11, Т13, Т92, Т93, набута плоскостопість М20-М21;
  • фібробластичні порушення М72;
  • хвороби хребта (дорсопатії) та їх наслідки М40-М54 (кіфоз і лордоз, сколіоз, остеохондроз хребта, спондилоліз, спондилолістез, ураження міжхребцевих дисків, інші дорсопатії).

Якщо в особи визначень хоча б одну хворобу з переліку, призовник може бути визнаним непридатним до військової служби з виключенням з військового обліку.

Нагадаємо, в Україні продовжують мобілізувати людей призовного віку. Утім, є низка причин, які дозволяють ухилитися від мобілізації. На сайті "Юристи.ua" пояснюють, чи може виїхати за кордон чоловік з подвійним громадянством.

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