Может ли военный с пенсионным удостоверением инвалида уволиться из ВСУ — объяснение юриста

Военный на осмотре у врача. Фото: Армия Inform

В настоящее время лица с инвалидностью не имеют права на увольнение на основании самой группы инвалидности. Для полного увольнения из рядов Вооруженных сил Украины требуется заключение военно-врачебной комиссии о непригодности к службе.

Об этом сообщает адвокат Юрий Айвазян.

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Основания для увольнения со службы в ВСУ

По информации юриста, увольнение по состоянию здоровья осуществляется на основании заключения (постановления) ВВК о непригодности к военной службе с исключением из военного учета или о непригодности к военной службе с пересмотром через 6-12 месяцев.

При каких обстоятельствах военный может быть освобожден от службы:

1. Во время действия военного положения:

по возрасту — в случае достижения предельного возраста пребывания на военной службе;

по состоянию здоровья — на основании заключения (постановления) ВВК о непригодности к военной службе с исключением из военного учета или о непригодности к военной службе с пересмотром через 6-12 месяцев;

в связи со вступлением в законную силу обвинительного приговора суда, которым назначено наказание в виде лишения свободы, ограничения свободы или лишения воинского звания;

2. В силу таких семейных обстоятельств или других уважительных причин (если военнослужащие не выразили желания продолжать военную службу):

в связи с воспитанием ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет;

в связи с воспитанием ребенка, больного тяжелыми перинатальными поражениями нервной системы, тяжелыми врожденными пороками развития, редкими орфанными заболеваниями, онкологическими, онкогематологическими заболеваниями, детским церебральным параличом, тяжелыми психическими расстройствами, сахарным диабетом, острыми или хроническими заболеваниями почек IV степени, получившая тяжелую травму, нуждающуюся в трансплантации органа, нуждающаяся в паллиативной помощи;

в связи с необходимостью осуществления постоянного ухода за больной женой (супругом), ребенком, а также родителями своими или жены (супруга), что подтверждается соответствующим медицинским заключением медико-социальной экспертной комиссии или врачебно-консультативной комиссии учреждения здравоохранения;

в связи с наличием жены (супруга) из лиц с инвалидностью и/или одного из своих родителей или родителей жены (супруга) из лиц с инвалидностью I или II группы;

в связи с необходимостью осуществления опеки над лицом с инвалидностью, признанным судом недееспособным;

в связи с необходимостью осуществления постоянного ухода за лицом с инвалидностью I группы;

в связи с необходимостью осуществления постоянного ухода за лицом с инвалидностью II группы или за лицом, по заключению медико-социальной экспертной комиссии или врачебно-консультативной комиссии учреждения здравоохранения, которое требует постоянного ухода, в случае отсутствия других лиц, которые могут осуществлять такой уход;

военнослужащие-женщины — в связи с беременностью;

военнослужащие-женщины, которые находятся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста, а также если ребенок нуждается в домашнем уходе продолжительностью, определенной в медицинском заключении, но не более чем до достижения им шестилетнего возраста;

один из супругов, оба из которых проходят военную службу и имеют ребенка (детей) в возрасте до 18 лет;

военнослужащие, самостоятельно воспитывающие ребенка (детей) в возрасте до 18 лет;

пребывание на содержании военнослужащего трех и более детей младше 18 лет;

если их близкие родственники (супруг, жена, сын, дочь, отец, мать, дед, баба или родной (полнородный, неполнородный) брат или сестра) погибли или пропали без вести во время войны.

Предельный возраст пребывания на военной службе

По словам адвоката, получение пенсионного удостоверения инвалида в результате войны, не приравнивает возраст к 60 годам и не гарантирует увольнение из рядов ВСУ.

"Если основание для увольнения связано с состоянием здоровья, то для этого Вы должны быть либо исключены из военного учета, либо иметь заключение ВВК о Вашей непригодности с пересмотром через 6-12 месяцев", — указал юрист.

Предельный возраст пребывания на военной службе:

рядового, сержантского и старшинского состава, младшего и старшего офицерского состава — до 60 лет;

высшего офицерского состава — до 65 лет.

Напомним, в Украине продолжаются военное положение и всеобщая мобилизация. В частности, пригодность к военной службе определяет ВВК. В статьях 60 - 65 содержится перечень болезней костно-мышечной системы и соединительной ткани, дающих право на освобождение от военной службы.

Добавим, украинским законодательством предусмотрены категории граждан, имеющих право на отсрочку. Такие лица не могут принудительно мобилизовать на военную службу. Вступить в ряды ВСУ они могут исключительно добровольно.