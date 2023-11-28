Мобілізація в Україні у грудні 2023 року — хто точно отримає відстрочку

Військовозобов'язані чоловіки в територіальному центрі комплектування. Фото: ЖОТЦК та СП/Facebook

В Україні вже другий рік триває повномасштабна війна з країною-агресоркою росією, через яку діють воєнний стан та загальна мобілізація. Під час особливого періоду призову до війська підлягають усі військовозобов'язані чоловіки. Та навіть попри це українським законодавством передбачено категорії громадян, які мають право на відстрочку. Таких осіб не можуть примусово мобілізувати на військову службу. Вступити до лав ЗСУ вони можуть виключно добровільно.

Це передбачено ст. 23 ЗУ "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію". Розповідаємо, хто з чоловіків має право на відстрочку у грудні 2023 року та як її отримати.

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Відповідно до затверджених норм у грудні поточного року все ще мають право на відстрочення від мобілізації на військову службу:

чоловіки, які мають статус призовників, віком від 18 до 25 років;

особи непридатні за віком (не досягли 18 років або старші 60 років);

непридатні за станом здоров'я;

ті, хто був визнаний медкомісією тимчасово непридатним до військової служби за станом здоров'я (до шести місяців з необхідністю проходження повторної комісії);

заброньовані на період мобілізації за державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями;

учні та студенти, які здобувають професійну (професійно-технічну), фахову передвищу та вищу освіти;

асистенти-стажисти, аспіранти та докторанти, які навчаються за денною або дуальною формами здобуття освіти;

наукові та науково-педагогічні працівники закладів вищої та фахової передвищої освіти, наукових установ та організацій, які мають вчене звання та/або науковий ступінь, і педагогічні працівники закладів професійної (професійно-технічної) освіти, закладів загальної середньої освіти, за умови що вони працюють відповідно у закладах вищої чи фахової передвищої освіти, наукових установах та організаціях, закладах професійної (професійно-технічної) чи загальної середньої освіти за основним місцем роботи не менш як на 0,75 ставки;

народні депутати України;

депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим;

працівники органів військового управління (органів управління), військових частин (підрозділів), підприємств, установ та організацій Міністерства оборони, Збройних Сил, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації, Служби безпеки, Служби зовнішньої розвідки, Національної гвардії, Державної прикордонної служби, Національної поліції, Бюро економічної безпеки, Національного антикорупційного бюро, Державного бюро розслідувань, Державної виконавчої служби, Управління державної охорони;

батьки-одинаки, які виховують самостійно неповнолітню дитину/дітей;

багатодітні батьки;

особи, які виховують неповнолітню дитину з інвалідністю I-II груп або з важкою хворобою, яка підтверджена спеціальною лікарсько-консультативною комісією;

особи, які взяли на себе відповідальність за дітей-сиріт або дітей, позбавлених батьківського піклування, які ще не досягли 18-річного віку, включаючи опікунів, піклувальників, усиновителів та названих батьків;

особи з інвалідністю I-III груп;

громадяни, хто нещодавно переніс операцію чи має значні деформації кісток;

особи, які є опікунами осіб з інвалідністю/недієздатних осіб;

особи, які доглядають за рідними з тяжкими хворобами/інвалідністю I-II груп, та які потребують постійного догляду;

особи, чиї близькі родичі загинули чи вважаються зниклими безвісти під час виконання заходів з національної безпеки й оборони;

особи, які втратили близьких родичів під час їхньої участі в АТО (військовослужбовці, люди, які мали відношення до забезпечення безпеки та оборони України та інші);

особи, які відбувають покарання за тяжкі злочини або ті, хто вже його відбув.

Важливо: цей список не можна вважати вичерпним, адже він не охоплює всі категорії та особливості випадків тих, хто звільняється від мобілізації відповідно до ст. 23 вище згаданого закону.

Військовозобов'язаний у територіальному центрі комплектування. Фото: Facebook/ЧОТЦК та СП

Як отримати відстрочку від мобілізації

Щоб отримати відстрочку, військовозобов'язаному необхідно підготувати перелік документів, які підтверджують це право (до прикладу, багатодітному батьку необхідно мати свідоцтва про народження дітей із зазначенням батьківства, посвідчення багатодітного батька тощо).

З усіма необхідними паперами можна йти до ТЦК, де необхідно написати відповідну заяву про надання відстрочки. У ній має бути зазначено паспортні дані, прохання надати відстрочку, дата та підпис. Разом з нею слід надати копії усіх потрібних документів.

Заяву реєструють у журналі вхідної кореспонденції ТЦК та СП, далі комісія розглядає її та ухвалює рішення щодо відстрочки.

Зі свого боку військовозобов'язаний отримує виписки з книги протоколів, зокрема в документі зазначають:

прізвище, ім'я та по батькові;

дату народження;

підстави для відстрочки;

номер та дату протоколу відстрочення;

прізвища, ім'я, по батькові та підписи членів комісії ТЦК.

У результаті громадянин отримує довідку про надання відстрочки зі штампом у військовому квитку або в тимчасовому посвідченні.

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