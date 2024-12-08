Чи може військовий викладати в школі і служити в ЗСУ - що треба знати

Військовий викладач. Фото: "АрміяInform"

Військовослужбовцю, який проходить службу в Збройних силах України, заборонено суміщати її з будь-якою іншою оплачуваною роботою. Винятком є лише викладацька робота, але за умови, що вона не заважає військовій службі.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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До юристів звернувся громадянин, який поцікавився, чи має право військовослужбовець, який проходить службу в ЗСУ, суміщати її з іншими заняттями — зокрема, з викладацькою діяльністю у приватній музичній школі.

Як відомо, закон забороняє військовим виконувати іншу оплачувану роботу, але залишає право на різні винятки.

Винятки, які дозволяються

Одним із таких винятків якраз і є робота в школі.

"Законодавство не забороняє військовим займатись викладацькою діяльністю, якщо остання не перешкоджає виконувати обов'язки, покладені на вас, як на військовослужбовця", — підкреслив адвокат Юрій Айвазян.

Юрист наголосив, що це підтверджується нормами, викладеними у статті 25 ЗУ "Про запобігання корупції".

Нагадаємо, ми раніше писали про те, хто з військових може звільнитися з лав ЗСУ вже зараз.

Також ми повідомляли про нові правила звільнення із ЗСУ для контрактників.