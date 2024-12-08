Чи може військовий викладати в школі і служити в ЗСУ - що треба знати

Чи може військовий паралельно працювати викладачем
Військовослужбовцю, який проходить службу в Збройних силах України, заборонено суміщати її з будь-якою іншою оплачуваною роботою. Винятком є лише викладацька робота, але за умови, що вона не заважає військовій службі.
Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.
Військовий за сумісництвом
До юристів звернувся громадянин, який поцікавився, чи має право військовослужбовець, який проходить службу в ЗСУ, суміщати її з іншими заняттями — зокрема, з викладацькою діяльністю у приватній музичній школі.
Як відомо, закон забороняє військовим виконувати іншу оплачувану роботу, але залишає право на різні винятки.
Винятки, які дозволяються
Одним із таких винятків якраз і є робота в школі.
"Законодавство не забороняє військовим займатись викладацькою діяльністю, якщо остання не перешкоджає виконувати обов'язки, покладені на вас, як на військовослужбовця", — підкреслив адвокат Юрій Айвазян.
Юрист наголосив, що це підтверджується нормами, викладеними у статті 25 ЗУ "Про запобігання корупції".
Нагадаємо, ми раніше писали про те, хто з військових може звільнитися з лав ЗСУ вже зараз.
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