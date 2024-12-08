Может ли военный преподавать в школе и служить в ВСУ – что надо знать

Может ли военный параллельно работать преподавателем
Военнослужащему, проходящему службу в Вооруженных силах Украины , запрещено совмещать ее с любой другой оплачиваемой работой. Исключением является только преподавательская работа, но при условии, что она не мешает военной службе.
Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.
Военный по совместительству
К юристам обратился поинтересовавшийся гражданин, имеет ли право военнослужащий, который проходит службу в ВСУ, совмещать ее с другими занятиями — в частности, с преподавательской деятельностью в частной музыкальной школе.
Как известно, закон запрещает военным выполнять другую оплачиваемую работу, но оставляет право на разные исключения.
Исключения, которые разрешаются
Одним из таких исключений как раз и есть работа в школе.
"Законодательство не запрещает военным заниматься преподавательской деятельностью, если последняя не препятствует выполнять обязанности, возложенные на вас как на военнослужащего", — подчеркнул адвокат Юрий Айвазян.
Юрист подчеркнул, что это подтверждается нормами, изложенными в статье 25 ЗУ "О предотвращении коррупции".
Напомним, мы ранее писали о том, кто из военных может уволиться из рядов ВСУ уже сейчас.
Также мы сообщали о новых правилах увольнения из ВСУ для контрактников.
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