Виїзд за кордон в 17 років- чи може виїжджати за кордон призовник

Перевірка документів на кордоні. Фото: Zaxid.net

Попри перебування на військовому обліку, 17-річні громадяни-призовники мають право виїжджати за кордон під час дії воєнного стану. Для цього вони повинні мати при собі, крім закордонного паспорту, приписне посвідчення.

Про це йдеться у матеріалі УНІАН.

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Військовий облік в Україні

Військовий облік в Україні починається з року досягнення чоловіками 17-річного віку.

Ставши на облік, чоловіки отримують статус призовника, який змінюється тільки після досягнення мобілізаційного віку — 25 років, коли громадянин на військовому обліку стає військовозобов’язаним.

Кому з громадян на військовому обліку дозволений виїзд за кордон

Втім, до досягнення 18 років громадянин на військовому обліку має певні привілеї, які зникають після 18-річчя.

Так, 17-річний призовник може виїжджати за кордон.

Для цього йому потрібно мати при собі закордонний паспорт та приписне посвідчення, яке підтверджує відношення громадянина до військового обліку.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, хто з чоловіків зможе виїхати з України в 2025 році.

Додамо, ми повідомляли про те, чи дозволяє це закон виїзд за кордон опікуна.