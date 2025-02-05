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Может ли выехать за границу 17-летний военнообязанный

5 февраля 2025 12:20
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Выезд за границу в 17 лет- может ли выезжать за границу призывник
Проверка документов на границе. Фото: Zaxid.net
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Несмотря на пребывание на воинском учете, 17-летние граждане-призывники имеют право выезжать за границу во время действия военного положения. Для этого они должны иметь при себе, кроме загранпаспорта, приписное удостоверение.

Об этом говорится в материале УНИАН.

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Военный учет в Украине

Военный учет в Украине начинается с года достижения мужчинами 17-летнего возраста.

Став на учет, мужчины получают статус призывника, который меняется только после достижения мобилизационного возраста — 25 лет, когда гражданин на воинском учете становится военнообязанным.

Кому из граждан на воинском учете разрешен выезд за границу

Впрочем, до достижения 18 лет гражданин на воинском учете имеет определенные привилегии, которые исчезают после 18-летия.

Так, 17-летний призывник может выезжать за границу.

Для этого ему нужно иметь при себе загранпаспорт и приписное удостоверение, которое подтверждает отношение гражданина к воинскому учету.

Напомним, мы ранее писали о том, кто из мужчин сможет выехать из Украины в 2025 году.

Добавим, мы сообщали о том, разрешает ли это закон выезд за границу опекуна.

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