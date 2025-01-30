Виїзд за кордон під час війни - чи може опікун виїжджати за кордон

Перевірка документів на кордоні України. Фото: ДПСУ

Громадянин, який опікується неповнолітньою дитиною, має право виїжджати з України під час дії воєнного стану. Втім, це питання має бути погоджене зі службою у справах дітей.

Про це на порталі 2b2consult написала юристка Неля Романенко.

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До юристів звернувся громадянин, який поцікавився, чи може опікун супроводжувати неповнолітню дитину, якою він опікується, під час виїзду за кордон.

Юристка Неля Романенко пояснила, що опікуни, попри певні двозначності у профільній постанові Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 р. № 57, мають таке право. Вони можуть перетинати державний кордон навіть під час дії воєнного стану.

Куди звертатися опікунам

Разом з тим, наголосила юристка, питання виїзду опікунів та дітей, якими вони опікуються, не є автоматично врегульованим.

"Виїзд з України дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, які не досягли 16-річного віку, попередньо повинен бути погоджений зі службою у справах дітей відповідної місцевої держадміністрації або міської (за винятком міст районного значення) ради у порядку, визначеному Мінсоцполітики", — підкреслила Романенко.

Нагадаємо, ми раніше повідомляли про те, хто саме із українських чоловіків зможе виїхати з України в умовах воєнного стану з 1 січня 2025 року.

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