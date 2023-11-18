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Чи можливе звільнення з ЗСУ через інвалідність у родича дружини або чоловіка

18 листопада 2023 16:48
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Дмитро Струк
Редактор
Чи можливе звільнення з ЗСУ через інвалідність у родича дружини або чоловіка
Українські військові. Фото: Командування об'єднаних сил
b0594503-46a3-409f-b0d9-d3fc31716900 - Дмитро Струк
Дмитро Струк
Редактор

Через продовження воєнного стану ще на 90 днів — до 14 лютого 2024 року в Україні продовжується загальна мобілізація. Проте є випадки, коли у військового можуть бути члени сім'ї з інвалідністю.

Чи дозволяє це звільнитися зі служби в ЗСУ запитали на сайті з юридичної допомоги Юристи.ua.

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За словами чоловіка, він вже пройшов ВЛК та чекає, коли його призвуть до лав ЗСУ. У батька його дружини інвалідність другої групи, але проживає він окремо. Фактично чоловік не здійснює догляд за ним та не має документів, які б підтверджували необхідність догляду.

Чоловіка цікавить, чи має він право на звільнення з ЗСУ відповідно до чинного законодавства та як правильно оформити документи.

Юрист Сергій Богун у відповідь на запитання написав, що чоловік має право на звільнення з військової служби. Згідно з законодавством звільненню підлягають військовослужбовці у зв’язку з наявністю дружини (чоловіка) з-поміж осіб з інвалідністю та/або одного зі своїх батьків чи батьків дружини (чоловіка) з-поміж осіб з інвалідністю I чи II групи.

Для цього необхідно подати рапорт та документи, що підтверджують інвалідність та родинні зв'язки, а саме: 

  • свідоцтво про шлюб
  • свідоцтво про народження дружини
  • документ, що підтверджує інвалідність батька Вашої дружини.

Інший юрист Ярослав Турчин зауважив, що в такому випадку є проблема. Вона полягає в тому, що навіть у разі задоволення рапорту про звільнення, ТЦК в умовах загальної мобілізації має право знову призвати одразу ж після постановки на облік після звільнення.

"Якщо під час часткової мобілізації давались 6 місяців на відпочинок, то формально ТЦК має право Вас мобілізувати нескінченну кількість разів... замкнене коло. Уже були такі випадки", — розповів він.

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