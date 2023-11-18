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Возможно ли увольнение из ВСУ из-за инвалидности у родственника жены или мужа

18 ноября 2023 16:48
b0594503-46a3-409f-b0d9-d3fc31716900 - Дмитрий Струк
Дмитрий Струк
Редактор
Возможно ли увольнение из ВСУ из-за инвалидности у родственника жены или мужа
Украинские военные. Фото: Командование объединенных сил
b0594503-46a3-409f-b0d9-d3fc31716900 - Дмитрий Струк
Дмитрий Струк
Редактор

Из-за продления военного положения еще на 90 дней – до 14 февраля 2024 года в Украине продолжается всеобщая мобилизация. Однако есть случаи, когда у военного могут быть члены семьи с инвалидностью.

Позволяет ли это уволиться со службы в ВСУ, спросили на сайте по юридической помощи Юристы.ua.

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По словам мужчины, он уже прошел ВЛК и ждет, когда его призовут в ряды ВСУ. У отца его супруги инвалидность второй группы, но проживает он раздельно. Фактически мужчина не осуществляет уход за ним и не имеет документов, подтверждающих необходимость ухода.

Мужчину интересует, имеет ли он право на увольнение из ВСУ в соответствии с действующим законодательством и как правильно оформить документы.

Юрист Сергей Богун в ответ на вопрос написал, что мужчина имеет право на увольнение с военной службы. Согласно законодательству увольнению подлежат военнослужащие в связи с наличием жены (супруга) из лиц с инвалидностью и/или одного из своих родителей или родителей жены (супруга) из лиц с инвалидностью I или II группы.

Для этого необходимо подать рапорт и документы, подтверждающие инвалидность и родственные связи, а именно:

  • свидетельство о браке
  • свидетельство о рождении жены
  • документ, подтверждающий инвалидность отца Вашей супруги.

Другой юрист Ярослав Турчин заметил, что в таком случае есть проблема. Она состоит в том, что даже в случае удовлетворения рапорта об увольнении, ТЦК в условиях общей мобилизации имеет право снова призвать сразу же после постановки на учет после увольнения.

"Если во время частичной мобилизации давались 6 месяцев на отдых, то формально ТЦК имеет право Вас мобилизовать бесконечное количество раз... замкнутый круг. Уже были такие случаи", — рассказал он.

Раньше мы писали, могут ли мобилизовать мужчину с гепатитом С. Ответ на этот вопрос дали юристы.

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